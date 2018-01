Sainz Jr., tras ‘debutar’ en el WRC: “Los rallys son parte de lo que quiero hacer en el futuro”

Carlos Sainz ha debutado este fin de semana en el mundial de rallys, conduciendo un Renault Mégane RS que hacía las veces de coche VIP durante la jornada del domingo. Realizado el estreno, Sainz se ha declarado encantado, además de confirmar lo que ya dijo hace unas jornadas, y es que el mundo de las carreras contra el crono le atrae hasta el punto de plantearse un futuro en ellas.

“Los rallys los llevo en la sangre. Desde muy pequeño siempre me han gustado mucho, aunque no lo he dicho públicamente, ya que mi pasión y mi motivación número uno en la vida es la Fórmula 1 y llegar a ser campeón del mundo de Fórmula 1. Son parte de mi vida y de lo que quiero hacer en un futuro. Todavía falta, aunque estoy seguro de que, dentro de unos años, vendré para acá. Las carreras de resistencia y el Dakar están en mi lista, pero los rallys son lo que más me apetecería hacer cuando consiga mis objetivos en Fórmula 1”, afirma Sainz en declaraciones recogidas por Marca.

Con un padre que es considerado como uno de los mejores pilotos de la historia de los rallys, Sainz reconoce que se trata de un mundillo del que conoce muchos entresijos y anécdotas, algo que ha tenido muy presente mientras completaba el tramo que le ha tocado este fin de semana. “Me he acordado de algunas de las historias que me contaba mi padre, sobre todo en el Turini. Estaba complicado, lleno de hielo. Ahora aprecio bastante más lo que supone tirarte por ahí con un WRC sin pensártelo”.

De esta manera, parece que Sainz emulará en algún momento dado a Kimi Raikkonen, único piloto de la actual parrilla de Fórmula 1 que también tiene experiencia en el WRC. Eso sí, el finlandés hizo un alto en su carrera en el Gran Circo tras ser invitado a abandonar Ferrari, mientras que Carlos parece que esperará a finalizar su carrera deportiva en los circuitos. Será interesante ver cómo se le da, y esperemos que con el trofeo del campeón del mundo de F1 a cuestas.