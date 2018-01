Hamilton considera a Fernando Alonso su rival más duro

La temporada 2007 de Fórmula 1 marcó para siempre tanto a Fernando Alonso como a Lewis Hamilton. Ese año dio comienzo una rivalidad que dura hasta hoy en día, aunque por desgracia no hemos podido verles pelear directamente en muchas ocasiones por la diferencia de rendimiento de sus monoplazas. Sin embargo, el respeto que tiene Hamilton por su ex compañero crece a cada año que pasa, considerándole todavía hoy como el rival más duro que puede echarse a la cara. “Fernando es el piloto más difícil, así que tienes que mantener el respeto mutuo cuando te enfrentas a él, y jugar bien tus cartas”, afirma Hamilton.

Otro de los pilotos que también se lleva los elogios del actual campeón del mundo es Max Verstappen. Para Hamilton, el holandés se parece a Fernando Alonso a la hora de gestionar las carreras, además de verle un potencial de mejora impresionante, teniendo en cuenta que apenas cuenta con 20 años de edad. “La gestión e interpretación de las carreras de Fernando Alonso es muy buena, aunque también las de Max Verstappen. Está haciendo cosas maravillosas, pero va a crecer mucho más durante los próximos 10 años. No creo que sea un problema, será increíblemente difícil batirle. ¿Habrá batalla? Incluso pagaría para verlo”, prosigue Lewis.

A quien no mira con tanto respeto Hamilton es a Sebastian Vettel. El piloto de Mercedes no olvida algunas situaciones de 2017 mientras ambos peleaban por el mundial, creando una sensación en él de que su rival alemán no es precisamente el piloto más limpio del Gran Circo. “Te enfrentas a los tres de manera diferente. Todos tienen características diferentes. A Sebastian, por ejemplo, le dirías que diera más espacio, pero no de una manera negativa”. Ni tampoco especialmente positiva, ¿verdad Lewis?