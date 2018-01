“Alonso es de los mejores del mundo, este año podrá demostrar de lo que es capaz”

Que un piloto de la talla de Fernando Alonso lleve tres años arrastrándose por la parrilla de Fórmula 1 por culpa de un motor indecente no le gusta a nadie. Todos quieren ver a los mejores luchando por las victorias, y Alonso lo es. Y no solo lo decimos nosotros, sino también todos aquellos que forman el mundillo de la F1. Mario Isola, director de Pirelli Motorsport, es uno de ellos. Tal y como ha reconocido en Marca, el mandamás italiano considera que Alonso tiene aún mucho que decir, por mucho que sea uno de los pilotos más veteranos del Gran Circo.

“El mundial 2018 va a ser interesante. El año pasado vimos que Ferrari estuvo muy cerca de Mercedes, y Red Bull también progresó bastante, así que espero que veamos entre cinco y seis equipos luchando por las victorias, incluido McLaren. Fernando es, sin duda, uno de los mejores pilotos del mundo. Este año, con un coche capacitado para estar en cabeza, podrá volver a demostrar de lo que es capaz. Estoy seguro de que McLaren va a evolucionar mucho y van a volver al lugar que merecen en 2018”, afirma Mario Isola.

El optimismo que pregonan McLaren y Fernando Alonso de cara a la nueva temporada no hace sino refrendar las palabras de Isola. Todo el mundo espera que los de Woking le den al asturiano un coche con el que completar un buen papel este año. No son muchas temporadas las que le quedan a Fernando al máximo nivel, y desde luego merece despedirse peleando por cosas importantes. ¿Llegará un tercer mundial? Eso ya no lo sabe nadie, pero seguro que por falta de ganas y de preparación por parte del asturiano, no va a ser.