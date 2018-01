McLaren quiere estar arriba desde la primera carrera: “En Australia daremos un paso al frente”

Que la de 2018 es vista por McLaren como la temporada del regreso al lugar que nunca debieron abandonar no es ningún secreto. El motor Renault debería aportar el extra de potencia que Honda no pudo dar jamás. ¿Será este proceso de retorno a los puestos de honor algo progresivo? Puede ser, porque la adaptación siempre podría dar algún problema, pero es algo que no se contempla desde el equipo británico. Tal y como ha confirmado Zak Brown, CEO de McLaren, quiere ver a los coches naranjas -o como sean este año- en la parte delantera ya desde el Gran Premio inaugural de Australia.

“Es un deporte muy complicado. No podemos competir económicamente con los dos mejores equipos. Seguimos siendo uno de los cuatro mejores. Tenemos que seguir mejorando, poniendo los máximos recursos posibles en nuestro equipo de carreras. Si podemos hacer eso, comenzaremos a movernos hacia delante. Creo que en Australia nos veréis dar un paso al frente”, afirma el mandamás de McLaren.

Llama la atención esta queja a nivel económico, cuando todo el mundo da por hecho que McLaren es uno de los equipos más ricos de la Fórmula 1. No obstante, el llevar desde finales de la temporada 2013 sin un patrocinador principal que alimente las arcas británicas puede estar empezando a hacer mella. Este año tampoco habrá un socio principal en el coche de Fernando Alonso, pero Zak Brown asegura que las empresas se están pegando literalmente por poner su logo en el MCL33.

Con patrocinadores o sin ellos, lo que parece claro es que McLaren quiere dejar atrás cuanto antes los tres años junto a Honda, considerados por el propio Zak Brown como los peores de la historia del equipo, especialmente el último. “El año pasado fue el peor en la historia de McLaren. De hecho, los últimos tres años han sido muy dolorosos”, concluye.