Force India ‘abandona’ la Fórmula 1 el 25 de febrero

El próximo día 25 de febrero el equipo Force India pasará a la historia de la Fórmula 1. O más bien su nombre, ya que con la presentación del nuevo monoplaza de la escuadra rosa se va a desvelar también la nueva denominación de la misma. El objetivo que se persigue con esta estrategia no es otro que el dar una visión más global al equipo, ya que el actual nombre lo relaciona demasiado con la India.

Todo esto ha sido confirmado por Otmar Szafnauer, director de operaciones de la escudería en declaraciones a Automotor und Sport, que afirma que “siempre hemos dicho que cambiaremos el nombre de nuestro equipo. El nombre cambiará, y el plan es anunciarlo con la presentación del nuevo coche. Pero primero tenemos que conseguir firmarlo con la comisión de la Fórmula 1”.

En un principio se había rumoreado que el nuevo nombre de Force India iba a ser Force One, pero esto parece descartado porque la propia Fórmula 1 habría visto demasiadas similitudes en las abreviaturas de ambas entidades -F1 y F One-. No obstante, desde el equipo de Checo Pérez y Esteban Ocon se han movido rápido, ya que parece ser que desde el pasado 15 de noviembre existe una compañía llamada ‘Force Formula 1 Team’, registrada en Inglaterra y con Robert Fernley -uno de los hombres fuertes de Force India- como contacto. No parece nada descabellado pensar que el equipo pase a llamarse así.

Preguntado por este extremo, Szafnauer declinó contestar, asegurando que lo mejor es que todo el mundo espere a la presentación del nuevo monoplaza de la escudería para descubrir todos al unísono también su nuevo nombre. Veremos si esta nueva etapa le trae las mismas alegrías que la anterior a la escuadra, una de las que mejor aprovecha sus recursos de entre todos los equipos privados.