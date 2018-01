Fernando Alonso, sobre su participación en Le Mans: “Las opciones de ir son de un 50%”

El interés que siempre ha mostrado Fernando Alonso por las carreras de resistencia y su test a finales del año pasado con Toyota dispararon los rumores. El asturiano podría estar preparando su primera participación en las 24 horas de Le Mans, a disputar este año de nuevo durante el mes de junio. De hecho, que Alonso esté ahora en Daytona para disputar otra de las pruebas de 24 horas más famosas del mundo no hace sino alimentar toda esta historia. Pero no, el piloto aún no tiene nada claro que vaya a tomar la salida en el trazado de Le Sarthe. De hecho, en declaraciones realizadas en tierras americanas estos días, ha cifrado tan solo en un 50% las opciones de que esto suceda.

“No es ningún secreto que me gustaría competir en Le Mans en el futuro. Si es este año o no, todavía no estoy seguro al cien por cien. Podría suceder, sí, pero ahora está al 50/50. Hay muchas cosas que debes arreglar para que suceda, y estamos tratando de hacer lo posible”, afirma un misterioso Alonso.

Lo que sí que asegura el piloto es que no está jugando al despiste, dejando bien claro que en cuanto haya noticias al respecto no tendrá ningún tipo de problema en anunciarlo abiertamente. “Afortunadamente, tanto si sucede como si no, todos lo sabrán al mismo tiempo que yo”, finaliza Alonso.

Habrá que ver hasta qué punto es compatible la participación de Fernando Alonso en Le Mans. Sí, es cierto que el fin de semana de la carrera de resistencia no hay Fórmula 1, pero para afrontarla con garantías el piloto debería hacer frente a una preparación que sí podría entrar en conflicto con sus deberes en el Gran Circo. Entre eso, y las seguras complicaciones contractuales que habrá al tener que pilotar para otra marca -este año en el WEC solamente Toyota tiene coche oficial-, podemos entender las dudas de Alonso. Ojalá que se despejen todas, y para bien.