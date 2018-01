Montoya reta a Alonso: “Estoy más cerca que él de la Triple Corona”

Fernando Alonso no es el único piloto con opciones y deseos de lograr la Triple Corona del automovilismo, ese título honorífico que da el haber ganado el Gran Premio de Mónaco de Fórmula 1, las 24 horas de Le Mans y las 500 millas de Indianápolis. Juan Pablo Montoya, viejo conocido del Gran Circo, solamente está a tiro de la mítica carrera de resistencia para conseguirlo, retando al español en tono de broma en una entrevista publicada en Marca. “Sí, la verdad es que sí, estoy más cerca que él de lograrlo. Sobre Le Mans, habrá que estar atentos a ver qué pasa con la reglamentación y de si hay alguna posibilidad de que el equipo Penske -para el que corre Montoya– pueda estar allí en el futuro. Públicamente no lo han dicho y a mí no me lo han comentado, pero yo espero que pueda ser. Si se abriera alguna otra posibilidad, que hasta ahora no ha sucedido… creo que sería bastante divertido intentarlo. Espero luchar con él en el futuro por este objetivo”.

Juan Pablo Montoya también ha querido dar su visión acerca de las 24 horas de Daytona que se celebran este fin de semana, y en las que Fernando Alonso va a tomar parte. Según el colombiano, se trata de una carrera bastante complicada en la que, sin embargo, nuestro piloto tiene opciones de ganar. “Es una carrera muy interesante. En cierto modo se parece a Le Mans, pero tiene una cosa que la vuelve mucho más complicada para los que van delante, porque cualquier coche se puede recuperar incluso aunque haya perdido varias vueltas. Solo hace falta un safety car y lo tienes ahí otra vez. Por eso es difícil de gestionar para los de cabeza. Yo creo que las opciones de Alonso son muy, muy buenas. Tiene posibilidades de ganar porque está en un buen equipo y con un buen coche”.

A pesar de haber dejado la Fórmula 1 hace más de diez años, Montoya sigue al tanto de lo que sucede en el Gran Circo, otorgando a Alonso y McLaren buenas opciones de triunfar ahora que contarán con el motor Renault. Sin embargo, el colombiano alberga algunas dudas acerca de la decisión de dejar a Honda, de quien veía brotes verdes en las últimas carreras. “Debería andar mucho mejor de lo que lo hacían hasta ahora, aunque es cierto que al final ya estaban empezando a funcionar bastante bien con Honda”.