Carlos Sainz Jr.: “Me apetece ir al Dakar, pero a mi padre no le gustaría”

Puede que Carlos Sainz no haya seguido los pasos de su padre y se haya decantado por los circuitos, donde por cierto no le va nada mal, pero también que lleva los genes de los rallys en la sangre. Y estos aflorarán del todo en algún momento. Si no, solamente hay que comprobar las últimas declaraciones del piloto de Renault, que asegura que en algún momento le gustaría emular a su progenitor disputando el rally Dakar. “Me apetece ir al Dakar, a pesar de que a mi padre no le gustaría porque sabe lo arriesgado y difícil que es. Realmente me gustan este tipo de aventuras y sería un gran desafío para mí. No tengo ninguna de las cualidades que se necesita para este tipo de rally, pero me encantaría probarlo”.

De momento, Sainz va a saciar su hambre de rallys en la presente edición del Montecarlo, y es que, tal y como te contamos el otro día, se pondrá al volante de un Renault Mégane RS para hacer las veces de coche VIP en una de las especiales de la prestigiosa carrera. Sin embargo, el piloto afirma que no se va a cambiar de disciplina a tan temprana edad, y que cuando lo haga será por pura diversión. “Es demasiado pronto en mi carrera para ir a un rally, pero en el futuro haré algo como hobby. He practicado mucho con mi padre. Tenemos un coche de rally en casa en el campo, así que hago muchos tramos de tierra con él y aprendo bastante. Mi punto débil es confiar en la velocidad que dicen las notas. Soy un piloto de circuito, así que no tengo esta experiencia y, aunque me enseñe, es muy difícil adquirir eso”.

A pesar de estos cantos de sirena que llegan desde otras especialidades, Carlos Sainz es consciente de que este año es especialmente importante para él en la Fórmula 1. Se trata del primero que completará como piloto oficial de Renault, estando obligado a estar, como mínimo, a la altura de su reputado compañero, Nico Hulkenberg. Las cuatro carreras disputadas con los del rombo a finales de 2017, no obstante, nos han de hacer ser optimistas.