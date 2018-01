Las 3 claves de la Fórmula 1 que nos espera en el futuro

Liberty Media pretende hacer de la Fórmula 1 un deporte mejor. Sí, eso ya lo hemos oído. Pero, ¿cómo? La respuesta la tiene Pat Symonds, ex de Renault en la época de Alonso -sí, uno de los implicados en el escándalo de Singapur-, que ahora trabaja codo con codo con Ross Brawn en este sentido. Para el británico, serán tres los pilares en los que se base la competición del futuro. Se pretende crear un reglamento técnico más simple, aplicar un control de gastos que no hunda a los equipos pequeños y carreras más imprevisibles.

En cuanto a lo primero, Symonds afirma que “los reglamentos técnicos de la F1 se dividen en 21 secciones y, viendo que algunas no son muy relevantes para el espectáculo, decidimos que queríamos tener tres elementos diferenciadores: la aerodinámica, el motor y la suspensión. Habrá otros, como pilotos, pit stops, personal de boxes, estrategias…, pero esas son las tres cosas técnicas en las que nos centraremos. La aerodinámica es interesante para muchas personas y nadie podría escribir reglas que no lo incluyeran como un elemento diferenciador, por lo que podríamos convertirlo en una de las cosas más importantes. Lo mismo pasa con la unidad de potencia, es importante para los fabricantes y los fans, así que hagámoslo diferencial. Y finalmente la suspensión, y con ello me refiero a la forma en la que los coches tratan los neumáticos”.

La segunda de las ideas es la que más complicado será de implementar. Es algo casi tan viejo como la competición. Todo el mundo opina que debería haber unos presupuestos similares para igualar la competición, pero es muy difícil que los ricos renuncien a su posición de privilegio para que se vea más igualdad. “Los actuales costes dificultan que los que están más abajo puedan presionar a los líderes”, afirma Symonds.

El tema de los costes también traería la mencionada imprevisibilidad, aunque para provocarla también se pretende modificar el desarrollo de los fines de semana de Gran Premio. “En las últimas décadas, los peores momentos en las carreras han sido cuando el resultado ha sido predecible. El formato ya no es tan bueno como para pensar solo en lo que sucede el domingo”.