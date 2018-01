Jean Todt, presidente de la FIA: “El derecho a veto que tiene Ferrari se va a discutir”

El culebrón que está suponiendo el nuevo acuerdo entre organizadores y escuderías de cara a asegurar el buen porvenir de la Fórmula 1 a partir de 2021 sigue sumando capítulos. El último, las declaraciones del presidente de la FIA, Jean Todt, en referencia a Ferrari. Para el francés, antiguo director de equipo de los rojos, una marcha de los italianos, así como de Mercedes, no sería un golpe definitivo para el mundial.

“¿Tengo miedo de que Mercedes o Ferrari se vayan? Esa es su elección. Está claro que no queremos que nadie se vaya y Ferrari es una de las marcas icónicas. Es una empresa, un equipo, que ha participado en todos y cada uno de los campeonatos de Fórmula 1 desde su creación. Así que no quiero ver a Ferrari irse, no creo que fuera bueno”, ha dicho Todt.

Otro de los puntos que quiere revisar el presidente de la FIA es el derecho a veto que tiene Ferrari sobre la implantación de nuevas normativas. Según Todt, algo así ya no es coherente en los tiempos que corren. Sin embargo, desde Maranello no quieren perder privilegios como éste, que utilizaron por última vez en 2015 cuando se trataba de imponer un precio base a los motores que los fabricantes cedían a los equipos cliente. “Hace décadas que Ferrari tiene ese derecho, pero cuando discutamos la renovación del acuerdo será una de las cosas que se pondrán sobre la mesa. Creo que también será doloroso para Ferrari no estar en la Fórmula 1, pero esa ya no es mi responsabilidad”.

De momento, las posiciones parecen de lo más alejadas, tanto si hablamos de Liberty Media como si lo hacemos de la FIA. Sin embargo, ambos saben que perder a Ferrari sería algo catastrófico, de la misma forma que Ferrari no entendería su existencia sin el Gran Circo. Condenados a entenderse, vaya.