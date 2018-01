Una ex de Lewis Hamilton revela sus rarezas: “Es como el Dr. Jekyll y Mr. Hyde”

A pesar de que a través de sus redes sociales Lewis Hamilton trata de mostrarse tal y como es, lo cierto es que la personalidad del piloto británico esconde muchos recovecos. Y no lo decimos nosotros, que obviamente no tenemos el gusto, sino que lo afirma Verónica Valle, una joven modelo que asegura haber mantenido una relación de cuatro meses con el actual campeón del mundo de Fórmula 1.

Según la señorita Valle, Lewis Hamilton “es una persona muy extraña, una especie de Dr. Jekyll y Mr. Hyde, porque puede cambiar su estado de ánimo muy rápido”, algo que queda ejemplificado con una anécdota vivida en el jet privado del de Mercedes, al que no le hizo ninguna gracia que el piloto del avión utilizase su baño privado. “¡Estaba a punto de despedir al piloto!’¡Todos saben muy bien que está prohibido entrar al baño en mi avión!’ Lewis se volvió loco”. El exceso de celo de Hamilton con el baño de su jet privado alcanzó incluso a la propia Verónica, que recibió improperios por parte del piloto tras utilizarlo en Mónaco. “Estuvo a punto de gritarme. Finalmente me dijo que no tenía derecho a usar ese baño y que lo sabía muy bien. Tuve que usar el de la habitación de invitados”.

Pero, ¿cómo empezó la relación entre Hamilton y Verónica Valle? Según la modelo, el piloto utilizó Instagram para contactar con ella, dando además pistas de cómo la personalidad del británico fue cambiando con el paso de los días. “Al principio era muy dulce, pero enseguida mostró problemas de ira”.

Lo peor de toda la relación, siempre según Verónica Valle, llegó en su última visita a Barbados para ver a Lewis Hamilton. Allí, la modelo asegura que el piloto la insultó gravemente delante de todos sus amigos. “Le dije que me gustaría comer algo y él me respondió: ‘¡Mírate, estás tan gorda!’. La gente empezó a reírse de mí, y me hizo sentir muy mal. Todo el viaje fue muy desagradable conmigo”.