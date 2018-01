Niki Lauda quiere una F1 extrema: “No debe haber penalizaciones por adelantar por fuera de las líneas”

Uno de los momentos más espectaculares de la temporada 2017 de Fórmula 1 se vivió en Austin, Estados Unidos. En aquella carrera, Max Verstappen logró el podio con un adelantamiento imposible sobre Kimi Raikkonen a pocas curvas del final. Sin embargo, éste llegó recortando por el interior el viraje en cuestión, con lo que el joven de Red Bull fue sancionado. Esta situación, como otras vividas durante los últimos años, no es del agrado de Niki Lauda, que como es costumbre en él ha expresado su opinión sobre el tema de forma vehemente.

“Lo primero de todo, los circuitos han tenido el desarrollo correcto durante los últimos 30 años, éste era el camino por el que tenía que ir la Fórmula 1, no hay duda, pero toda esta mierda de las penalizaciones, de si te pasas de la línea blanca o lo que sea, la odio. Son totalmente equivocadas, evita que los pilotos compitan y da una oportunidad a otros pilotos de quejarse. Cuando alguien les adelanta, encienden la radio y dicen ‘se pasó de la línea blanca’. ¿Estamos locos?”, afirma un encendido Lauda.

En palabras recogidas por la publicación F1 Racing, Lauda afirma que la solución para esto es la de poner pianos en los sitios más críticos para evitar que los pilotos se salten los límites de la pista. De lo contrario, deberían dejarles competir con todas las de la ley. “Usa cualquier sitio por el que puedas pasar porque los mejores pilotos compiten así. Y si a la FIA no le gusta, entonces pon pianos. Si no hay pianos, déjales competir, no penalices a nadie. Déjales competir. No te metas. Es un problema de la FIA, he hablado con Charlie Whiting cientos de veces”, finaliza el tricampeón austriaco.