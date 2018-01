Williams confirma a Sirotkin como piloto titular y a Kubica como probador

Era un secreto a voces, pero ya se ha confirmado. Sergey Sirotkin será el segundo piloto de Williams en 2018, acompañando a Lance Stroll. De esta manera, el ruso le gana la carrera por este puesto a Robert Kubica, que se queda como piloto reserva y de desarrollo del equipo británico. Tanto los millones que trae bajo el brazo el piloto ruso como las dudas que despierta el estado físico de Kubica han sido definitivos para que Williams haya decidido de esta forma.

“Decir que estoy feliz y orgulloso de unirme a un equipo tan famoso como Williams es insuficiente. Me llevó una gran cantidad de trabajo para llegar a donde estoy y estoy muy feliz y agradecido con todos los involucrados. El resultado de nuestros esfuerzos combinados me ayudó a alcanzar mi sueño y estar seguro de que el equipo puede confiar en mí para dar lo mejor de mí”, ha declarado un Sirotkin que no ha podido pasar nunca del tercer puesto en la general de la GP2.

Por su parte, Kubica completa parcialmente el objetivo de volver a ser piloto de Fórmula 1, sin descartar hacerse con el asiento titular en el futuro. “Estoy muy contento de unirme al equipo Williams como piloto oficial de reserva y desarrollo esta temporada. Me siento en la mejor forma física que he tenido, pero me ha costado mucho trabajo llegar a donde estoy ahora, así que me gustaría agradecer a Williams por las oportunidades que me han brindado y por tener fe en mí con este nombramiento. He disfrutado de haber vuelto al paddock de Fórmula 1 en los últimos meses, y ahora espero trabajar con el equipo técnico de Williams, tanto en la fábrica como en la pista, para ayudar a impulsar el desarrollo del FW41. Mi objetivo final sigue siendo correr nuevamente en la Fórmula 1 y éste es otro paso importante en esa dirección: no puedo esperar para comenzar”.