McLaren hace la pelota a Liberty Media atacando a Ferrari: “No deben herir a la Fórmula 1”

Todos tenemos más o menos claro que enfrentarse a un jefe no suele ser buena idea. Por mucho que seas el “empleado” más alto y guapo de la oficina. Eso es lo que está haciendo Ferrari, que amenaza con abandonar el Gran Circo si Liberty Media no reconsidera su apuesta de futuro en cuanto a la normativa. Sin embargo, los italianos no encuentran un apoyo unánime en la parrilla con sus quejas. McLaren, por ejemplo, prefiere alinearse con los dueños de la Fórmula 1, tal y como confirma Zak Brown.

“Solo espero que los equipos que no están de acuerdo no sean demasiado destructivos en el proceso de negociación. Liberty va a tomar una decisión sobre lo que creen que es mejor para el deporte, sobre lo que consideren justo y equilibrado. Todos reconocemos que Ferrari ha sido el mayor contribuyente a la categoría y que debe ser reconocido por ello, pero no debe ser reconocido de una manera que hiera a la propia Fórmula 1”, argumenta el CEO de McLaren.

Brown también opina que Ferrari y Liberty Media están condenados a entenderse, tal y como ha sucedido en otros conflictos similares que hemos visto a lo largo de la historia de la Fórmula 1. “Al final creo que se llegará a un acuerdo, así que no será nada más que una negociación, pero ya vimos la última vez dónde llegó, en 2009 con la amenaza de separarse y crear otro campeonato. No creo que haya ninguna posibilidad de que pase lo mismo, pero esas historias saldrán en algún momento y pueden ser destructivas, especialmente cuando no son otra cosa que una táctica de negociación”.

Pero, ¿existe realmente la posibilidad de que Ferrari se marche? Según Brown, no, porque ni a ellos les interesa, ni Liberty Media puede permitirlo.

“Nadie quiere eso, pero la Fórmula 1 tiene que hacer lo correcto para la categoría y creo que eso es lo que van a hacer. Liberty está intentando hacer lo correcto para todos, pero con el equilibrio dentro y fuera de la pista, los que han tenido una ventaja injusta van a ver que están perdiendo algo y no van a querer que ocurra, en ese caso lo entiendo. La categoría pierde y, por lo tanto, al final ellos también pierden porque todos estamos en este barco. Si el barco se hunde, no importa si estás en primera clase o en otra clase más humilde”.