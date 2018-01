Marchionne, sobre Vettel y Raikkonen: “Uno necesita abrirse y el otro habla poco”

No es Sergio Marchionne, presidente de Ferrari, una persona que regale elogios fácilmente. Más bien todo lo contrario, a la que puede saca el látigo. Eso es precisamente lo que ha sucedido en una entrevista concedida en Autosprint, donde ha criticado la personalidad de los actuales pilotos de la escudería italiana.

Para Marchionne, la forma de ser de Sebastian Vettel y Kimi Raikkonen hace complicado trabajar con ellos, si bien Arrivabene, máximo reponsable deportivo de Ferrari, ha logrado entenderse con ellos. “Arrivabene, en sus tres años de gestión, ha hecho un gran trabajo con Vettel y Räikkönen. Son dos relojes complejos. Uno que habla poco y el otro que necesita abrirse”.

No es la primera crítica que Marchionne hace sobre sus actuales pilotos. De hecho, el presidente considera a Vettel el gran culpable de que Ferrari no haya sido campeón del mundo este año. Y sí, es cierto que el alemán cometió errores, pero también que la fiabilidad del coche rojo en la parte final de la temporada fue muy mala.

En la mencionada entrevista, Marchionne también ha tenido tiempo para repartir zascas a miembros de las otras escuderías. En concreto a Niki Lauda, presidente no ejecutivo de Mercedes. Para el de Ferrari, una persona como el austriaco no tiene cabida en el equipo rojo. “Niki Lauda es fundamental en Mercedes. Siempre entiende lo que sucede en la mente del piloto, lo que es un gran valor agregado y rara vez se equivoca al evaluar lo que hace un piloto. Sin embargo, en nuestro equipo no hay espacio para un profeta como él”. Palabra de Marchionne.