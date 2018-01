Williams y Renault descartaron fichar a Kubica por lento

Robert Kubica no va a volver a ser piloto de Fórmula 1. Así lo asegura Andrew Benson, redactor jefe de la BBC, que afirma que es la falta de velocidad al volante del piloto polaco lo que ha lastrado de forma definitiva su regreso al Gran Circo.

Los test posteriores al Gran Premio de Abu Dhabi de Fórmula 1 fueron un cara a cara al volante del Williams entre el propio Robert Kubica y Sergey Sirotkin, ahora máximo favorito para el asiento que deja libre Felipe Massa. A pesar de que desde el entorno del polaco se han esforzado en asegurar que éste se encuentra incluso en mejor forma que antes de su accidente en 2011, los datos de la mítica escudería demuestran lo contrario. “Los test de Abu Dhabi resultaron cruciales, tras ellos decidieron que el ruso es la opción más rápida y con mayor perspectiva”, asegura Benson.

De esta manera queda desmontada la teoría de que Williams solamente se habría dejado seducir por los más de 20 millones de euros que llegan en forma de patrocinio desde el lado de Sirotkin. Además, de esto, que también, el ruso habría sido más rápido en los mencionados entrenamientos que Kubica. “El equipo me reveló que los resultados en la pista son el principal motivo, decidieron que en la situación actual no hay lugar para el riesgo, de ahí la elección de Sirotkin. El mayor problema de Kubica son las vueltas de clasificación. No pudo mejorar significativamente su rendimiento y reportó problemas de adaptación a los Pirelli. Muchos se quejan, pero Kubica nunca corrió con ellos y lo tiene mucho más difícil”, argumenta Benson.

Llegados a este punto, Kubica llegó a ofrecer 1 millón de euros por cada una de las 8 primeras carreras del año para sentarse en el Williams, pero ni por esas. Sirotkin, además de más rápido, tiene más dinero. Todo esto concuerda además también con el hecho de que Renault también descartase a Kubica tras dejarle probar su R.S. 17 en Hungría. “Sirotkin duplica esa cantidad sin ningún problema. Si fuera el doble de rápido que Sirotkin, le habrían elegido. Casi nadie lo recuerda, pero Renault renunció al polaco por la misma razón que Williams, porque su velocidad no era satisfactoria”.