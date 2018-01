Billy Monger no se rinde tras perder las piernas: “Sigo soñando con ser piloto de F1”

Una de las peores noticias de la temporada pasada en lo que al automovilismo se refiere fue el accidente de Billy Monger, que a sus 18 años perdió las dos piernas en uno de los golpes más brutales que se recuerdan. Su temporada en Fórmula 4 se vio truncada, pero no así su voluntad. Y es que Monger afirma sin vacilar que el accidente no ha variado un ápice sus deseos. “Mi sueño sigue siendo el mismo, quiero ser piloto de Fórmula 1”.

Llegar a este punto probablemente no hubiera sido posible si todo el mundo del deporte no se hubiese volcado con él. Tras el accidente, muchos pilotos donaron dinero para que Billy Monger pudiera recuperarse de la mejor forma posible, algo que él asegura que no olvidará. “Estoy tan agradecido con todo el mundo que me ha apoyado. Estuve en coma durante tres días y cuando me levanté me inundaron todas estas donaciones. El apoyo de la comunidad de deportes del motor ha sido impresionante”.

Recuperado de la mejor forma posible del accidente, Billy Monger trabaja duro tanto física como mentalmente para retomar su carrera. De hecho, el piloto espera junto a Terry Grant, con quien trabaja, encontrar un hueco en la Fórmula 3 británica para la temporada 2018. Éste nos desvela algunos detalles de Monger como piloto, al que considera brillante. “Todos tenemos notas en nuestros coches, para recordarnos la próxima maniobra. Billy no. Su coche no tiene ni una libreta, ni un bolígrafo o un papel. Lo tiene todo en la cabeza. Es un piloto brillante”.

Lo que tiene claro Billy Monger es que el accidente no le va a restar un ápice de velocidad ni determinación, considerando que puede ser competitivo allá donde pilote. “Si no piloto, ¿qué otra cosa voy a hacer con mi vida? Necesito hacer de mi vida algo positivo. Se trata de que la gente tenga fe en mí. No quiero pilotar si no soy competitivo sea la que sea la categoría en la que compita. Ojalá todo salga lo mejor posible”. Sin duda, un ejemplo de superación.