Johann Zarco se harta vivir a la sombra de Rossi: “Mi carrera no depende de sus decisiones”

En Yamaha tienen claro que el sustituto de Valentino Rossi, cuando éste se retire, está en casa. Se trata del francés Johann Zarco, al que sin embargo no le hace especialmente gracia que se vincule su futuro con el de la leyenda italiana. El galo tiene como objetivo repetir un 2018 tan positivo como el año que acaba de dejarnos para poder optar a una moto de fábrica la temporada que viene, sea en Yamaha o en otro equipo.

“Si demuestro tener inteligencia y soy capaz de exprimir la moto al cien por cien, no estaré muy lejos de los tres primeros del mundial. Yamaha espera la decisión de Rossi. Me toca a mí convencerlos, intentando llegar delante de los pilotos oficiales. En todo caso, mi carrera no dependerá de las decisiones de Valentino Rossi”, ha declarado Zarco.

A pesar de su espectacular temporada de debut, la de 2018 se espera como una temporada complicada para Johann Zarco, pues deberá competir con la Yamaha M1 del año anterior, precisamente la que ha traído por la calle de la amargura tanto a Rossi como a Maverick Viñales. “Tech3 es el equipo satélite de Yamaha, que lleva siempre la moto del año anterior. Por lo tanto, llevaré la M1 en su versión 2017”.

Volviendo a Valentino Rossi, Zarco considera que su rivalidad con el italiano, que le ha criticado en más de un ocasión por su exceso de fogosidad, solamente tiene puntos positivos para él. Y es que, según el francés, de todo el que habla ‘El Doctor‘, inmediatamente aumenta su popularidad. “Cuando Rossi habla, todos escuchan. Él hace famosos a otros pilotos. Al principio del mundial decía que yo estaba acostumbrado al estilo combativo de Moto2. Mientras que al final dijo que yo era uno de los mejores en lo que a velocidad se refiere. Cada vez que habla de mí, en positivo o negativo, aumenta mi popularidad”.