Zak Brown promete una revolución en McLaren para que Alonso aspire al Mundial

Dicen que no hay que vender la piel del oso antes de cazarlo, pero es complicado que en McLaren vendan otra cosa que no sea optimismo. De hecho, hasta sus rivales les ven peleando en la parte alta de la parrilla con la llegada de Renault. El caso es que, desde el seno del equipo, no paran de dar señales de que 2018 es visto como el comienzo de una nueva era, tanto en lo que a rendimiento se refiere como en la imagen que la escudería proyecte al mundo. Así lo afirma Zak Brown, CEO de los británicos, que habla sin tapujos de que McLaren será el equipo que más cambie de toda la parrilla, en todos los sentidos.

“El coche no tendrá el mismo aspecto que el año pasado. Toda nuestra marca, la visibilidad de McLaren, pasará al siguiente nivel y será emocionante. Sabemos cómo serán muchos de los coches de otros equipos, pero esperamos que en Australia la gente vea el cambio más grande dentro y fuera de la pista en el McLaren”, ha afirmado Brown en declaraciones recogidas por Autosport.

El paso adelante que quiere dar McLaren tiene que ver también con la recuperación de un estatus de liderazgo que no han ostentado durante los últimos años, algo inconcebible para el que es el segundo mejor equipo de la historia de la Fórmula 1. “Una de las cosas que no hemos hecho en los últimos años es ser un líder, nos parecemos a los demás. Tenemos que dar un paso adelante para que en Australia seamos los chicos sobre los que todos digan: ¿has visto lo que ha hecho McLaren? Eso es lo que siempre fue McLaren. Con nuestra falta de competitividad lo perdimos y necesitamos volver a ser un equipo que la gente envidie. Siento que estamos en el camino”, dice Brown.

Además de todo esto, Brown afirma que sigue trabajando en la búsqueda de patrocinadores. Si bien parece claro que McLaren no contará con un socio principal al estilo de Vodafone hasta 2013, el dirigente americano del equipo no descarta la incorporación de nuevos colaboradores que aporten económicamente sin desvirtuar el equipo. “Habrá un guiño a nuestra historia en la decoración, pero todavía no hemos terminado el diseño porque mucho depende de los patrocinadores. Hace falta un ‘socio principal’, no un ‘socio titular’. Se trata de proteger el nombre de McLaren porque creo que disminuye el valor del nombre del equipo cuando se comparte con una marca”.