Los problemas de Red Bull para instalar el nuevo motor de Renault

Saben que no contará con el mejor motor de la parrilla -ni siquiera con el segundo- y por ello arriesgan con el chasis. De hecho, con Adrian Newey en el organigrama, no es de extrañar que una vez más Red Bull destaque como el equipo con el monoplaza más capaz, motor aparte. Al parecer el RB14 será una agresiva evolución de su predecesor con la que los energéticos buscarán reverdecer viejos laureles. Eso sí, para ello tendrán que encontrar la manera de encajar correctamente la unidad de potencia que Renault ha preparado para 2018, algo que, de momento, no está siendo posible.

“Tenemos algunas dificultades con la instalación. Las unidades de potencia son mucho más complejas que los viejos motores V8. El equipo de la fábrica está marcando la dirección, no nosotros. Eso no es óptimo, pero no creo que Renault tenga motores mejores que nosotros”, ha afirmado Newey.

Además de confirmar estos problemas, Newey ha dejado caer que Red Bull ha hecho su trabajo, con lo que su posible éxito dependerá de los avances que haya logrado hacer Renault durante este invierno. “Hacemos nuestro mejor esfuerzo, pero no todo está en nuestras manos. Tenemos un buen monoplaza para 2018. Renault ha progresado bastante y reducido la brecha, por lo que la pregunta es: ¿puedes ganar desde esta posición? ¿Sigue acortando la brecha para que podamos convertirnos en un competidor real del campeonato? ¿O estarán Mercedes y Ferrari al frente?”, ha dicho Newey en Sky Sports.

Otro de los cambios que se produce en Red Bull a partir de esta temporada es que el equipo austriaco deja de tener poder de influencia sobre el desarrollo del motor Renault. Este privilegio pasará a formar parte de McLaren, eso sí, en 2019. Mientras tanto, este año será solamente la escudería oficial del rombo la que tenga voz y voto sobre los cambios a realizar en sus unidades de potencia.