La popularidad de Fernando Alonso en Estados Unidos crece sin parar. La decisión el año pasado de tomar parte en las 500 millas de Indianápolis, unida a la más reciente de correr las 24 horas de Daytona -se celebran los días 27 y 28 de este mes- ha hecho que el público americano idolatre a nuestro compatriota. De hecho, su presencia en el trazado ubicado en Florida está siendo todo un reto a la hora de asegurar su integridad. En Estados Unidos es habitual que los fans tengan contacto casi directo con los pilotos, de tal forma que el United Autosport -el equipo en el que corre Alonso-, ha tenido que tomar medidas extra de seguridad para que no haya problemas. Así lo cuenta Dani Juncadella, otro de los españoles que correrá la mítica carrera.

“Durante el test estábamos en el box de al lado. Constantemente está lleno de gente. Tienen la entrada bloqueada con paneles para que la gente no se eche encima del coche de Alonso. Aquí es todo más distendido que en Europa. Está todo abierto y estamos unos al lado de los otros. La gente no molesta tanto porque es todo más accesible. Es más campechano. Es como si fuera menos profesional, pero es mucho mejor”, afirma Juncadella.

Juncadella, por su parte, afirma que su presencia en Daytona será toda una experiencia, sin marcarse más objetivo que el del disfrute. “Al principio es un poco extraño. Había dado vueltas a un simulador en casa, pero no es lo mismo, claro está. Nunca me había subido a un LMP2. En la primera sesión fui muy perdido. Es muy divertido rodar en un óvalo. Nunca lo había hecho. La sensación de ir dentro de un óvalo es bastante impresionante. En cuanto a la zona del ‘infield’ hay que decir que es el típico circuito ratonero americano, parcheado, con pocos muros alrededor. Parece todo muy abierto, como si fuera un circuito de karting”.

Una de las curiosidades más interesantes de la participación de Juncadella en Daytona es que lo hará enrolado en el equipo de Jackie Chan, gran aficionado a la competición del motor. “Yo no le he conocido aún. Vendrá a la carrera. Tengo ganas de conocer a una persona tan impresionante como Jackie Chan. Todo el equipo está formado por celebridades. Es un equipazo. Primero y segundo en Le Mans con los dos coches. Eso lo dice todo. Sobre el papel, somos un equipo muy competitivo y de los favoritos. El problema es que estamos en Estados Unidos, competimos contra otros coches que deberían ser de otra categoría, pero los intentan igualar. Esto es lo que queda por ver. Soy un poco escéptico con el hecho de que vayamos a ser iguales. A la organización les interesa que gane un coche o un piloto americano. Pero no hay que dar nada por perdido. Está todo muy abierto. Cuanto más cerca estemos de los Cadillac, mejores opciones tendremos. Lo esencial es tratar de llegar vivo a la hora 16 o 17. Esperar, paciencia y luchar a tope en las últimas horas”.