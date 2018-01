“Es un error que Fernando Alonso corra las 24 horas de Le Mans”

Pocas personas en el mundo hay que piensan que es un error que un piloto de Fórmula 1 compita en otras disciplinas aparte de ésta. Una de ellas es Mark Webber, que ha dado su particular visión acerca de los escarceos que Fernando Alonso va a tener este año con el mundo de la resistencia. Según el australiano, que nuestro piloto compita en Le Mans es un error, ya que el Gran Circo demanda tal cantidad de atención que no le permitirá sacar todo su potencial en la mítica prueba que se disputa en Le Sarthe.

“Es un error, son dos cosas totalmente diferentes que absorben una energía muy alta, y si estás en la Fórmula 1 no puedes permitirte ciertas distracciones. Si yo fuera Fernando, no lo haría. O eliges hacer Le Mans correctamente y centrándote con una atención maniática o corres el riesgo de hacerlo mal. La Fórmula 1 de hoy es tan específica que no permite espacios”, afirma un Webber al que no le vale el ejemplo de Hulkenberg en 2015, cuando se bajó de su Force India temporalmente para ganar la prueba de resistencia más famosa del mundo. “Estaba en un equipo de segundo nivel en la Fórmula 1, no tenía la misma presión, y también tenía un equipo top en Le Mans, lo que le hizo las cosas mucho más fáciles”.

Ya que se embarca en esta aventura, participar en Daytona es una buena preparación para Alonso, según Webber. “Conocerá el entorno, entenderá lo que necesita y luego seguro que tomará la mejor decisión. Es un gran piloto, con un talento como pocos en el mundo y si gana sería realmente fantástico, pero no le dará nada”.

Más allá de todo esto, pocas personas más indicadas hay en el mundo para valorar lo que significa el cambio de la Fórmula 1 a la resistencia que Mark Webber, que opina así al respecto. “Pilotar un prototipo no es un problema, aunque tendrá que compartir con los demás su espacio, por lo que tendrá que adaptarse a una configuración estándar que vaya bien a todos, y es difícil encontrar la posición óptima. La poca visibilidad es la principal dificultad que tendrá que superar Alonso. Hay coches mucho más lentos, incluso 120 km/h. Al adelantarlos debes confiar en que te hayan visto y no se muevan cuando hagas la maniobra. En la Fórmula 1 las diferencias son mínimas, son pocos pilotos y se conocen todos, pero en la resistencia encuentras pilotos que no saben ni por dónde ir”.