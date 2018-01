El ‘zasca’ más duro de Villeneuve a su ex equipo: “Williams ha vendido su alma a los millones”

Os contábamos hace poco que el equipo Williams estaría decidido a descartar el fichaje de Robert Kubica para la temporada que viene, habiéndose decantado por Sergey Sirotkin y los 20 millones de euros que éste trae en patrocinios. De esta manera, el laureado equipo británico contaría con dos pilotos de pago en sus monoplazas, algo que ha sido ferozmente criticado por Jacques Villeneuve. El ex campeón, que precisamente tocó la gloria en 1997 con Williams, no se ha cortado a la hora de hablar de la situación, siendo especiamente duro con su compatriota Lance Stroll, algo que no es la primera vez que sucede.

“En Williams ya han vendido su alma a los billones de Lawrence Stroll, que solo se preocupa por su hijo. Incluso Massa fue más rápido que Lance. Su podio en Bakú no me convence porque fue pura suerte”, ha argumentado Jacques Villeneuve.

De confirmarse el fichaje de Sirotkin por Williams, algo que podría suceder en breve, estaríamos ante una de las alineaciones de pilotos más arriesgadas de la historia del equipo. El novato ruso no llega con la aureola de ser una de las promesas con más proyección de las categorías inferiores como sí puede ser Charles Leclerc. Lo que le proyectan son sus millones, salvo sorpresa. Y en el caso de Lance Stroll, mucho ha tenido que aprender durante este invierno para dar la sorpresa y ser considerado como un piloto que merece su asiento más allá de la cartera de su padre.

Es una lástima que un equipo histórico como Williams se encuentre en esta situación. Es cierto que nunca han sido famosos por dar prioridad a sus pilotos sobre el desarrollo del coche –Damon Hill o Nigel Mansell salieron de allí nada más ser campeones porque no les pagaban lo que creían oportuno-, pero de ahí a vender sus asientos al mejor postor hay un buen trecho. La economía aprieta, y más en una Fórmula 1 en la que la tecnología actual no es, precisamente, barata.