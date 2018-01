Ricciardo sigue dando largas a Red Bull: “Estoy arriesgando, quiero ser campeón del mundo”

Daniel Ricciardo es, Lewis Hamilton aparte -se da por hecha su renovación con Mercedes-, la pieza más codiciada del mercado de pilotos de cara a la temporada 2019. Él lo sabe, y quiere un contrato con un equipo que le permita pelear por el mundial. Ya sea en Red Bull o en otro lado. “Veremos lo que pasa tras la primera parte del año. Cada año parece ser todo o nada, pero cada temporada que pasa… Cuanto mayor te haces, más piensas: ‘en lugar de quedarme 10 años, me quedan solo ocho, o seis, o cuatro, o los que sean’. En cuanto a mi rendimiento, no estoy preocupado. Solo quiero ser campeón del mundo antes de que me salgan canas”.

A pesar de este deseo, Ricciardo es consciente de que esperar tanto para firmar su nuevo contrato puede jugar en su contra. En la Fórmula 1, por mucho que hayas logrado, vales tanto como tu última carrera, con lo que una serie de infortunios a principios de 2018 podrían devaluar al piloto australiano. “Soy consciente de que siempre hay un riesgo. Cuanto más tiempo tardas, si no rindes, te vuelves menos deseable carrera a carrera. Pero ahí es donde tengo confianza en mi enfoque y en lo que voy a hacer. Confío en que voy a rendir”, afirma Ricciardo en Racer.

Lo que está claro es que todos los equipos punteros están pendientes de lo que vaya a hacer Ricciardo. Sí, en Mercedes continuará Hamilton más allá de 2018, pero Bottas debe aumentar mucho su nivel si quiere ganarse otra renovación. En Ferrari, por su parte, Kimi Raikkonen tendrá que retirarse en algún momento, y más si sigue mostrando un rendimiento tan distante respecto al de Sebastian Vettel. También está Red Bull, que desearía mantener su actual dupla de pilotos. Y, por qué no decirlo, McLaren, donde la continuidad de Alonso a largo plazo no está asegurada. Son muchos y buenos los asientos disponibles, y Ricciardo quiere uno de ellos. El mejor, a ser posible.