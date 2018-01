Honda acusa a la FIA de favoritismo hacia Mercedes y Ferrari

Que la unidad de potencia de Honda no corre ni aguanta sin romperse no es ningún secreto. Ni siquiera para ellos. Así que a los japoneses solamente les queda protestar por la nueva normativa de motores, que desde 2018 solamente permite tres en toda la temporada antes de empezar con las sanciones. Eso es lo que ha hecho Yusuke Hasegawa, máximo responsable del proyecto nipón en la Fórmula 1 hasta la pasada temporada. Según él, que la FIA mantenga la normativa de los tres motores por año es un claro beneficio para Mercedes y Ferrari, incluso justificándose con los problemas que también arrastra Renault.

“Es muy complicado. No solo para nosotros. Renault tuvo dificultades. No creo que sea razonable. Desde un punto de vista técnico, es muy difícil. Si salvamos el rendimiento del motor, es fácil de alcanzar. Si usamos 2000 rpm menos, podremos acabar las carreras, pero ese no es el punto”, afirma Hasegawa a Motorsport.com.

Otro de los puntos que preocupa a Hasegawa es que, si existen tres motores por año, cada fabricante solamente tiene dos oportunidades en toda la temporada para introducir mejoras sin incurrir en sanciones. “Lo hemos discutido muchas veces. Con tres motores, significa que solo tienes dos oportunidades de introducir una nueva actualización. Necesitamos introducir un buen motor al principio, peor si no es así, solo tenemos dos oportunidades para introducir un nuevo motor. No obstante, reducir los costes es importante, es algo que apoyo”.

Analizando las palabras de Hasegawa no podemos negar que no tenga razón. Los fabricantes con menos rendimiento en sus motores, Renault y Honda, deberán mejorar mucho este invierno si no quieren que 2018 sea otro calvario, especialmente en el caso de los japoneses. De hecho, Hasegawa ve complicado que las unidades de potencia lleguen a completar siete carreras seguidas, que en teoría es lo que deben. “En esto momento necesitamos concentramos en la fiabilidad para tener un motor que consiga hacer siete carreras. También necesitamos mejorar el rendimiento, Tenemos una buena base. Tenemos que confirmar que el actual motor está bien. Una vez lo hagamos, daremos el siguiente paso”. Por suerte, Alonso ya no lo sufrirá…