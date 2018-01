Hamilton: “Vettel volverá más fuerte, pero no hay nada que no pueda hacer si hago mi trabajo”

El mundial de Fórmula 1 de 2017 ha sido cosa de dos hombres, Lewis Hamilton y Sebastian Vettel. Al menos hasta que el Gran Circo abandonó Europa, momento en el cual el alemán y Ferrari se borraron de la contienda por errores propios que un Hamilton imperial aprovechó a la perfección. Sin embargo, el británico espera que el año que viene su rival vuelva con más fuerza que nunca, si bien piensa que puede volver a batirle.

“No voy a contar lo que he aprendido de Vettel, pero puedes verlo y creo que habéis aprendido sobre él. Aprenderá de las experiencias, como todos nosotros lo hacemos. He tenido años así. También ha tenido años de completa solidez como el mío este año. Me imagino que el próximo año regresará con más fuerza, pero no creo que haya algo que no pueda lograr si hago mi trabajo”, ha afirmado Hamilton en Motorsport.com.

Hamilton piensa además que sus duelos con Vettel podrían pasar a formar parte de la historia del deporte, de la misma forma que en el tenis siguen haciendo historia los enfrentamientos entre Rafa Nadal y Roger Federer. De hecho, el piloto hace un curioso símil con el deporte de la raqueta para explicar cómo ha podido vencer este año al de Ferrari.

“Hay puntos de presión y puntos débiles. Mantén el pie abajo, mantén la presión y cuando el otro no muestra signos de debilidad, es definitivamente difícil. Mirad a Federer y Nadal, en algún momento del juego se verá una ligera debilidad en el otro, aunque solo sea medio punto porcentual. Eso es lo que intentan aprovechar y lo que marca la diferencia. Así es como ha sido este año”.