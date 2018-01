Alonso habla sobre Daytona: “Siempre me he querido enfrentar al desafío de otras categorías”

Adicción a la competición. Así podría catalogarse el sentir de Fernando Alonso, que aprovechará sus vacaciones en la Fórmula 1 para enfrentarse a un nuevo desafío automovilístico. A finales de mes el asturiano debutará en una de las carreras más legendarias del planeta, las 24 horas de Daytona. Desde luego será todo un reto, pues se trata de competir en una prueba totalmente diferente a lo que Alonso acostumbra y con un coche que nada tiene que ver con su habitual McLaren.

La principal motivación de Alonso es enfrentarse al reto de ser competitivo en una categoría automovilística diferente, tal y como él mismo afirma, además de reconocer que el correr en Estados Unidos le añade a la historia un extra de atractivo. “Es un verdadero placer volver a correr en los Estados Unidos, frente a los seguidores norteamericanos. En menos de un año habré competido en dos carreras legendarias, lo que me hace sentir muy orgulloso. Siempre me he querido enfrentar al desafío de otras categorías del mundo del motor, ya que esto es lo que necesitas para mejorar como piloto”.

El próximo fin de semana, Fernando Alonso recibirá su regalo de reyes particular, y es que el asturiano tendrá la oportunidad de participar en tres jornadas de test que le harán confirmar las sensaciones que ya tuvo hace un tiempo cuando probó el coche de su equipo en Aragón. “Salir de mi zona de confort participando en una carrera tan mítica como las 24 horas de Daytona es simplemente increíble. Tengo muchas ganas de competir con United Autosports, el actual campeón de LMP3 europeo. Estoy deseando subirme de nuevo al coche y pilotarlo en el famoso óvalo. En los últimos meses he estado pasando mucho tiempo viendo varias carreras de las 24 horas de Daytona. Sin duda será algo muy divertido. En la prueba que hicimos en España en noviembre todos me dieron una gran acogida y me hicieron sentirme parte de la familia. Estoy muy feliz de pasar más tiempo con el equipo y mis compañeros en los próximos días”.