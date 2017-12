Alonso y Sainz se ganan los elogios de Villeneuve

Pocas opiniones más entretenidas de leer o escuchar existen que las de Jacques Villeneuve. El campeón de 1997 no se muerde la lengua, ya sea para bien o para mal. Y eso es precisamente lo que ha sucedido con el resumen de la temporada que ha expuesto en Auto Bild, donde Fernando Alonso y Carlos Sainz se han llevado elogios. “El motor Honda solo permitió destellos temporales de Alonso, pero ha demostrado que incluso con más de 30 se puede seguir siendo uno de los mejores pilotos en la Fórmula 1. En Renault a Palmer no se le veía, pero con la llegada de Sainz los dos coches puntuarán”.

También merecen elogios para Villeneuve los dos contendientes por el mundial, Lewis Hamilton y Sebastian Vettel, lo que inmediatamente provoca las críticas del canadiense hacia sus compañeros de equipo. “Mercedes ganó porque sigue con el mejor motor. Sin embargo solo Hamilton fue capaz de aprovechar sus fortalezas, porque el rendimiento de Bottas fue casi embarazoso. Es un sólido número dos, pero nada más. Me quito el sombrero con Ferrari, hicieron un gran trabajo, sobre todo Vettel. Es el piloto más completo porque también motiva al equipo. Kimi no está a su nivel, pero es mucho mejor que Bottas”.

Otros que se han llevado buenas palabras por parte de Villeneuve son Red Bull y Force India. “No esperaba que Verstappen fuese tan rápido en la buena dirección, tiene madurez para ganar un título. ¡Y no hay que olvidarse de Ricciardo! Tienen la mejor pareja de pilotos, ambos pueden ser campeones. Respecto a Force India, es increíble lo que hacen con un presupuesto tan bajo, y sus asientos están muy bien ocupados”.

Los palos más duros, además del de Bottas, se los llevan Lance Stroll, al que Villeneuve ya ha criticado con dureza durante el año, y Daniil Kvyat, cuya continuidad en Fórmula 1 es una quimera. “Williams Ha vendido su alma a los millones de Lawrence Stroll, que solo tiene en mente fortalecer a su hijo. Incluso Massa fue más rápido que Lance. Su podio en Bakú no me ciega, fue pura suerte. Daniil fue un desastre y 2018 será crucial para Toro Rosso, aunque desafortunadamente han optado por Honda y no confío en ellos después de todo lo que ha pasado”. Palabra de Jacques, palabra de campeón.