Helmut Marko niega que Verstappen sea su ojito derecho: “No le favorezco”

Primero fue Sebastian Vettel y ahora Max Verstappen. Con estos dos pilotos ha existido una corriente de favoritismo en el seno de la escudería Red Bull -especialmente con el alemán- que se aprecia claramente desde fuera. Sin embargo, Helmut Marko, asesor de los energéticos, asegura que en ningún caso existe un trato de favor con el holandés, justificando que a él siempre le gustará el piloto que vaya más rápido con sus coches.

“Yo no favorezco a Verstappen, pero en clasificación era más rápido la mayor parte del tiempo. Con siete retiradas, su temporada no fue fácil y a veces su moral estaba muy tocada, pero fue una marcada curva de aprendizaje para él y salió de ella mejor que antes. Sus dos victorias fueron la prueba. No tenemos un piloto número uno en Red Bull. Ambos son tratados igual y es su problema definir el orden. ¡Siempre me gustará el más rápido!”, ha afirmado un Marko que no olvida que Daniel Ricciardo está pendiente de renovar, siendo el exceso de mimo con Verstappen una de las cosas que más le chirrían al australiano. “Ricciardo sufrió un poco en la primera mitad del año, pero se adaptó y en algunas ocasiones fue tan rápido, o incluso más, que Verstappen. Mi veredicto es que ambos pilotos mejoraron con respecto al año pasado.Se presionaron el uno al otro hasta el siguiente nivel y espero que la temporada que viene estén en la cima ”.

Hablando de la temporada en general, Helmut Marko piensa que Red Bull podría haber sido mucho más competitivo en términos de resultados de haber tenido una mejor fiabilidad. Los 10 abandonos sufridos entre Verstappen y Ricciardo no son aceptables para una escudería que pretende ganar el campeonato. “Tuvimos más de diez retiradas. Este impresionante récord habla por sí mismo. Sin ello, hubiéramos estado mucho más arriba en ambos campeonatos. La segunda posición muy posiblemente hubiera sido nuestra”. Aviso a navegantes para Ferrari… y Mercedes.