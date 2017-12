Hamilton no olvida el incidente con Vettel en Bakú: “Hubo algunos que pensaron que no lo hizo a propósito”

El Gran Premio de Azerbaiyán de Fórmula 1 nos dejó una de las imágenes más desagradables de la temporada. Justo cuando iba a finalizar uno de los periodos de Safety Car que hubo en aquella carrera, Sebastian Vettel perdió la cabeza e impactó a propósito con el Mercedes de Lewis Hamilton al entender que éste le provocaba frenando en exceso. La lamentable acción se saldó con un mísero Stop&Go para el de Ferrari, algo a todas luces insuficiente dada la gravedad del asunto.

El caso es que Lewis Hamilton, a pesar de haber normalizado su relación con Vettel, no olvida aquella situación. Aún hoy, el británico no es capaz de entender cómo algunas de las personas que tuvieron que juzgarla pensaron que su rival no le embistió de forma premeditada. “Lo peor es que hubo ciertos individuos con los que hablé más tarde que creyeron que Vettel no lo hizo a propósito. ¿No se dan cuenta de que estamos en la cima del motor, la Fórmula 1, y que los dos sabemos cómo pilotar un coche en línea recta?”, ha dicho Hamilton en Sky Sports, que continuó su exposición afirmando que “hubo algunos comisarios importantes que dijeron esto y después también dijeron ‘quizás tienes razón’. Yo estaba pensando ‘¿qué carrera estabais viendo?’”.

Dejando esto aparte, Hamilton cree que su gran rendimiento de esta temporada viene dado por la entidad del rival, considerando que tuvo que buscar velocidad de cualquier forma para batir a alguien que es cuatro veces campeón del mundo. “Me centré en que estábamos peleando contra un tetracampeón del mundo. No había nadie más en mis retrovisores, solo estaba él y tenía que extraer todo lo que pudiera del monoplaza cada fin de semana. Si no, él lo haría y sería consistente porque es un tetracampeón del mundo, así que tengo que ser incluso mejor y subir el listón cada vez más”.