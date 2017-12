Toro Rosso llora la marcha de Sainz: “Ha sido una gran pérdida”

Perder a tu mejor piloto antes de acabar la temporada no debe ser fácil, y si no que se lo digan a Toro Rosso, que vio cómo Carlos Sainz se marchaba del equipo cuatro carreras antes de finalizar la temporada 2017 con destino Renault. Entonces, los de Faenza perdían al piloto que había sumado 48 de los 52 puntos de la escudería, que para más ‘gracia’ pasaba a pilotar para sus máximos rivales por la sexta posición en el campeonato de constructores.

Tal y como reconoce Franz Tost, máximo responsable del equipo Toro Rosso, la marcha de Sainz en ese momento “fue una gran pérdida porque logró la mayoría de los puntos del equipo. Conocía el coche y tenía clara la gestión de los neumáticos. Ha trabajado muy bien con este equipo. Por ello, debo decir que fue una gran pérdida”.

Desde la marcha de Sainz, Toro Rosso entró en una época donde la alineación de pilotos ha cambiado constantemente, hasta quedarse finalmente con la pareja formada por Pierre Gasley y Brendon Hartley. Esto ha ‘machacado’ definitivamente a Daniil Kvyat, un piloto que desde que fue degradado de Red Bull al equipo ‘B’ de los energéticos no ha levantado cabeza. Para Tost, el gran problema del ruso ha sido la pérdida de confianza.

“Le sigo considerando un piloto muy bueno. Es rápido. Cuando le salen las cosas bien, puede ser muy rápido. Eso es lo que mostró en el pasado. Hay una razón tras el campeonato de GP3, las victorias en Fórmula 3 y el podio en Fórmula 1. Demostró que podía hacerlo pero, por varias razones, esta temporada tanto el equipo como él no funcionaron. No es solo él. Es también por nuestra parte porque el coche no siempre era lo suficientemente fiable y, cuando perdió su confianza, era difícil recuperarla. Creo que eso es lo que pasó con Daniil y personalmente me arrepiento de que ya no esté con nosotros. Espero y deseo que regrese a la Fórmula 1”.