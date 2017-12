De la Rosa: “Veo a Alonso y Sainz luchando por los podios”

Es una de las voces más respetadas del mundo de la Fórmula 1 y, por tanto, un placer escuchar sus opiniones, las cuales ha vertido en una interesante entrevista concedida al diario As. Hablamos de Pedro Martínez de la Rosa, que ve un futuro muy halagüeño para los pilotos españoles en 2018. Según el catalán, tanto Alonso como Sainz pelearán por los podios ella temporada que viene. “Estarán luchando por podios, es lo que espero, creo que ha llegado el momento de volver a subir al podio y veremos a uno de los dos o los dos, varias veces en los podios”.

Suba o no al cajón, De la Rosa no duda en afirmar que Alonso es uno de los mejores pilotos de la historia de la competición, altura a la que también sitúa a Lewis Hamilton. “Nadie duda de que Alonso es uno de los mejores, no ya el mejor de ahora, sino uno de los mejores de la historia de la Fórmula 1. No soy la persona más adecuada porque no soy objetivo, pero intentando serlo, creo que Hamilton y Alonso son dos de los mejores de la Fórmula 1 de todos los tiempos, sin ninguna duda. Hay una cosa clara, en esto de la Fórmula 1 hay veinte pilotos que pueden ganar el mundial con un coche dominante, así de claro, pero hay pocos que puedan hacerlo sin tener ese coche y esos son Alonso y Hamilton”.

¿Llegará a esa altura alguna vez Carlos Sainz? De la Rosa no se atreve a pronosticar tal cosa, pero sí que ve un crecimiento esperanzador en el madrileño que le ha hecho consolidarse como uno de los pilotos más valorados de la actualidad. “Carlos está todavía creciendo y explotando mientras hablamos. Desde que entró a hoy ha crecido una barbaridad y no sabemos su techo aún, ha llegado menos maduro que otros, no de carácter sino deportivamente. Está aprendiendo aún, es muy inteligente, todo lo mete al disco duro y cada vez es más fuerte. A mí me ha sorprendido mucho y estoy con muchas ganas de verle el próximo año en Renault. Está todavía creciendo. Hay que esperar un poco y disfrutar con él, creo que en Sainz tenemos otro pilotazo y no soy capaz de decir hasta dónde puede llegar, no veo su techo”.

Mirando atrás, Pedro de la Rosa puede sentirse orgulloso de una carrera que hasta ahora es la más prolífica que ha tenido un piloto español en la Fórmula 1, Alonso aparte. De hecho, sigue siendo el único de los nuestros junto al asturiano que ha pisado el podio del Gran Circo. “Estoy muy agradecido y solo tengo palabras de agradecimiento a mi carrera deportiva y en especial a la afición española. Siempre me han tratado con cariño y todavía hoy cuando me reconocen, me alegra ver que se lo pasaron bien viéndome, que disfrutaron con mi podio en Hungría y veo que lo sienten de verdad y he contribuido a que ese día en concreto fuera mejor para ellos. Realmente el que está en deuda soy yo, soy muy autocrítico, siempre pienso que podía haber dado mejores momentos y mejores resultados, esa es mi manera de ser y como digo estoy agradecido”.