Hamilton no quiere otro compañero: “Bottas es increíble, hay respeto entre nosotros”

Lewis Hamilton es ahora mismo la punta de la estrella de Mercedes, y lo sabe. Atrás queda la época donde debía compartir esta posición de fuerza con Nico Rosberg. La llegada de Valtteri Bottas y su irregular rendimiento han hecho ver a los alemanes quién es el piloto por el que deben apostar. Por ello, el actual campeón del mundo no quiere ni oír hablar de los rumores que indican que su compañero podría cambiar de cara a 2019, para cuando suena Daniel Ricciardo.

Según Hamilton, Bottas ha demostrado tener calidad más que suficiente como para ser piloto de Mercedes, defendiendo los bajones del finlandés bajo la justificación de lo complicado que es cambiar de un equipo de mitad de parrilla a uno que aspira a todo. “Valtteri ha sido un compañero de equipo increíble este año. No es nada fácil ir a un equipo durante el primer año, sobre todo porque ya tenías planes de estar en otro lugar. Luego tuvo un período de tiempo muy corto para acostumbrarse a un nuevo equipo, aprender los nuevos sistemas, aprender las herramientas que usará durante el año. Lleva mucho tiempo aprender a manejar el coche para extraer su rendimiento. Otra parte de esto es la presión de luchar por un campeonato mundial, que no es lo más fácil. Hay pilotos que han sufrido un poco, luego han retrocedido y nunca se han recuperado de esa lucha mental. Pero él es muy fuerte y terminó fuerte, así que anticipo que será más fuerte el próximo año, me aseguraré de estar alerta”.

Otro de los puntos clave que ve Hamilton en su relación con Bottas es el respeto que existe entre los dos, algo que con Rosberg no sucedía: “Existe un respeto increíble entre nosotros y nuestra ética de trabajo es similar, y creo que la moral de nuestra familia es similar. En última instancia, queremos ganar de la manera correcta al ser el más rápido en la pista. Hay una armonía perfecta dentro del equipo”.