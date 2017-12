Toto Wolff descubre al verdadero Hamilton: “No le gusta que le digan lo que tiene que hacer”

Campeón del mundo dentro de la pista y un personaje en toda regla fuera de ella. Así vemos a Lewis Hamilton todos los que seguimos la Fórmula 1 y no conocemos personalmente al astro británico. Sin embargo, Toto Wolff, su jefe, sí que puede hablarnos largo y tendido acerca de él, después de tenerle bajo su tutela desde la temporada 2013. Eso es precisamente lo que ha hecho el austriaco en ESPN, donde afirma que su piloto es un “espíritu libre”.

“Lewis es lo que en Alemania llamamos ‘freigeist’, el espíritu libre. No le gusta que le digan lo que tiene que hacer. La gente diciendo que tienes que comportarte así, necesitas hacer esto, pilotar así. Creo que una de sus claves es ser libre, ser capaz de decidir que es lo que quiere hacer”, ha dicho Wolff.

Una de las cosas que ha cambiado este año han sido las críticas recibidas por Hamilton por su excéntrico estilo de vida. Se ve que sus detractores ya no encuentran tan perjudicial que el piloto se divierta entre carreras, algo que ha hecho en 2017 igual que cuando perdió el mundial la temporada anterior.

Wolff va más allá de la cuestión, afirmando que no tiene problema con lo que haga Lewis entre los Grandes Premios si en estos rinde como debe. “Para mí es importante que el trabaje bien bien el fin de semana y en el coche. Es nuestro objetivo. Y cuanto más lo haga, no tengo problema en verle viajando por el mundo y persiguiendo sus aficiones. Lo que me impresiona con Lewis Hamilton es su personalidad a máximo nivel. Es campeón del mundo de y es capaz de reconocer debilidades y crecer cada año. En 2017 ha vuelto el Lewis más fuerte que jamás había visto. El mejor Lewis fuera del coche, manteniendo la fuerza dentro del coche, es un balance muy complicado”.

A pesar de que ahora todo parece un cuento de hadas, Wolff reconoce que no siempre ha sido así, y es que la rivalidad de Hamilton con Rosberg, así como los problemas de fiabilidad de Mercedes en el coche del británico durante 2016, hicieron que la relación piloto-marca se tambalease. “Hemos trabajado juntos cinco años y tenemos los mismo objetivos. Queremos ganar todas las carreras posibles y todos los títulos posibles. Ha crecido la frustración los últimos años debido a la rivalidad entre Rosberg y Lewis, además de los problemas de fiabilidad en su coche el año pasado. Reconocimos la frustración mutua, lo que es un gran paso para continuar nuestra relación y entender de dónde viene el otro”.