Primer golpe de la temporada para McLaren: se queda sin patrocinador principal

Finalizada la temporada 2013 de Fórmula 1, McLaren dijo adiós a Vodafone, el que por ahora ha sido su último patrocinador principal. Desde entonces ninguna empresa ha querido pagar las altas cifras que exigen los de Woking por lucir palmito más que nadie en la carrocería de sus monoplazas. Éste era uno de los objetivos de Zak Brown, CEO de la compañía, que se llenaba la boca nada más alcanzar su puesto diciendo que para 2018 McLaren tendría un patrocinio de estas características. Pues bien, donde dije digo, digo Diego. El dirigente americano del equipo de Alonso confirma ahora que la siguiente tampoco será la temporada en la que los de Woking recuperen esta figura.

“No creo que vayamos a tener un patrocinador principal ‘per se’, lo que creo que vamos a tener son socios importantes. Si te fijas, en la Fórmula 1 nadie se refiere al nombre del socio titular de un equipo, así que no creo que tenga mucho valor. Somos McLaren, no somos ‘ABC McLaren’. Hay grandes marcas, pero no queremos vender el título, queremos seguir teniendo el nombre del equipo: McLaren”, afirma Zak Brown.

Brown se escuda en defender la marca McLaren como razón principal de no contar con un sponsor principal, aunque se le ve el plumero cuando acaba reclamando con cierta gracia a las empresas que apuesten por invertir en el equipo. “En la Nascar los pilotos son entrenados para salir del coche y decir: ‘Me gustaría agradecerle a mi Chandon Ford hoy…’. Eso no sucede en Fórmula 1, por lo que queremos proteger nuestra marca. Hemos firmado algunos patrocinadores, pero no sé exactamente cuándo los anunciaremos. No los hemos terminado todavía, así que, ¡todos los sponsors son bienvenidos!”.

Más le vale a McLaren conseguir algunas fuentes de ingreso extra, pues con la ausencia de los millones que aportaba Honda y los paupérrimos premios a los que tiene derecho por su desempeño durante el recién acabado campeonato -si bien ahora cobrará los de 2016, algo más cuantiosos- puede que no se reúna un presupuesto acorde con el que necesita una escudería que quiere aspirar a lo máximo. Y el sueldo de Alonso tampoco ayuda en este sentido…