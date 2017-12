Toto Wolff avisa a Liberty Media: “Yo que ellos no seguiría provocando a Ferrari”

Los planes de futuro de la Fórmula 1 no gustan a todo el mundo. Hasta ahí, todo claro. Que ello desemboque en el abandono de dos clásicos como Mercedes y, sobre todo, Ferrari, hay un trecho. Seguramente todo quede en una lucha de poderes, pero a día de hoy no hay que descartar ningún extremo. De hecho, los planes de Liberty Media de hacer una Fórmula 1 más democrática han logrado que ambos rivales en pista se unan para seguir siendo los que partan el bacalao más allá de 2021.

Las amenazas de Ferrari de dejar la Fórmula 1 parece que van en serio, tal y como han reconocido desde el seno del equipo italiano. Y así lo ven desde fuera, al menos un Toto Wolff, máximo responsable deportivo de Mercedes, que recomienda a la gente de Liberty Media que no siga provocando a los rojos. “Marchionne es franco y directo. Dice que no aceptaría ciertos aspectos y esa es su forma de tratar las cosas, y en principio comparto su opinión. Abandonar es un escenario bastante posible. Yo estoy relajado, porque Ferrari es la Fórmula 1 y viceversa, pero si fuera Liberty no seguiría provocando a Marchionne con sugerencias, demandas inaceptables o cambios sin sentido”, afirma el jefe de Lewis Hamilton.

Además, Wolff ha explicado detalladamente lo que Mercedes espera de la Fórmula 1 del futuro. Están de acuerdo en que hay que controlar los gastos, pero ni mucho menos a costa de borrar de un plumazo la ventaja de la que ahora disfrutan. “No estamos en contra de un límite de gasto siempre y cuando se controle de forma correcta y tenga un sistema sensato de introducción. No vamos a reducir nuestra fuerza de trabajo un 30% de un año a otro y no renunciaremos a la ventaja de rendimiento que tenemos a la ligera. Al final, por el bien de la Fórmula 1, se encontrarán las soluciones correctas”.

Si echamos la vista atrás, esta historia ya se ha dado en alguna que otra ocasión. Es lo de siempre, el que no gana quiere hacerlo sea como sea, y los que están arriba no quieren abandonar su posición de privilegio. La amenaza de deserción está ahí, pero difícilmente se llevará a cabo. Al final, como suece siempre, se llegará a un punto intermedio que deje a todos medio contentos. Y a los ricos en la parte alta de la parrilla, claro.