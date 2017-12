De locos: Verstappen renovó con Red Bull ¡por la llegada de Honda!

La renovación de Max Verstappen por Red Bull fue uno de los culebrones del año en la Fórmula 1. No fueron pocas las ocasiones en las que el piloto y su entorno dejaron caer que se irían de la estructura energética si no había un salto de rendimiento que les convirtiese en contendientes por el título. Éste ha parecido llegar en ciertos momentos a finales de 2017, pero al parecer no ha sido esto lo que ha desecadenado que el holandés haya estampado su firma con los de Milton Keynes. Uno de los principales argumentos para que esto sucediese ha sido el desembarco de Honda en Toro Rosso.

Según afirma el asesor deportivo de Red Bull, Helmut Marko, Max Verstappen ha quedado convencido del potencial de Honda de cara al futuro. “Simplemente le explicamos cuáles son nuestros planes para el futuro. Le hemos garantizado que tendremos a todas las mejores personas bajo contrato hasta 2020 y que tenemos una alternativa en el sector del motor. Volamos a ver a Honda en Sakura, donde tienen una fábrica increíble. Todo esto le ha convencido”.

Otra de las claves de la renovación de Verstappen hasta 2020 con Red Bull está en el dinero, y es que el joven piloto pasará a cobrar como uno de los más grandes de la parrilla, sin llegar, eso sí, a las astronómicas cifras que perciben Hamilton, Vettel o Alonso. Se habla de unos 20 millones de euros por temporada, más incentivos. “Por supuesto, también aprovechó la situación y negoció un aumento salarial, aunque seguirá estando lejos de la liga de Hamilton y Vettel en términos de salario. Si gana títulos puede ascender a esas regiones. Tenemos un punto fijo relativamente bajo, pero un sistema de bonificaciones fuerte: por puntos, por victorias, por títulos…”, afirmaba Marko.

Queda por ver ahora el rendimiento que es capaz de alcanzar Red Bull durante los tres próximos años. Será entonces cuando Verstappen vuelva a decidir sobre su futuro, y seguro que éste irá encaminado hacia donde tenga más posibilidades de ganar. ¿Será con Red Bull y Honda? Mucho tienen que mejorar los japoneses…