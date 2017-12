Zak Brown pone a Vandoorne al nivel de Alonso: “Están muy cerca el uno del otro”

La primera temporada de Stoffel Vandoorne en la Fórmula 1 no ha sido nada fácil. Lidiar con un coche lento y poco fiable no es plato de buen gusto, pero menos todavía si lo que necesitas es recorrer el mayo número de kilómetros posible para ganar experiencia. A pesar de ello, el belga ha completado una muy buena temporada en la que su rendimiento no ha estado para nada lejos al de Fernando Alonso. Y no lo decimos nosotros, sino que tal afirmación parte del Zak Brown, CEO de McLaren.

“Su actitud fue excelente, su velocidad es cada vez mejor, ahora está muy cerca de Fernando y no siempre han tenido el mismo material. Ha habido ocasiones en que teníamos una sola pieza de desarrollo, y 9 de cada 10 veces se la dábamos al piloto más experimentado. A veces era más la diferencia de coche que de piloto”, ha reconocido Brown.

A pesar de estos elogios, Brown reconoce que los comienzos no fueron sencillos, precisamente por la falta de kilometraje a la que hacíamos referencia al principio. “El inicio de la temporada supuso un comienzo muy difícil para él con nuestros problemas de fiabilidad. Stoffel es un novato, iba a muchas pistas por primera vez, mientras que Fernando tiene la ventaja de 15 o 16 años de Fórmula 1, así que si tenía un problema todo era algo así como ‘tienes cinco vueltas para hacerlo’”.

Por suerte para Vandoorne, y también para Alonso, la oscura época de Honda en McLaren ya ha pasado a mejor vida. La llegada de Renault es un soplo de aire fresco en forma de optimismo para un equipo muy necesitado de buenos resultados. ¿Será la mejora suficiente como para alzarse a los primeros lugares de la clasificación? Es la esperanza, pero solamente el tiempo dará o quitará razones.