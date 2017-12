Adrian Newey descubre al Senna más personal: “Te llenaba con su entusiasmo y energía”

Han pasado más de 23 años desde el fallecimiento de Ayrton Senna y aún es estremecedor oír hablar de él. Alguien que puede hacerlo sin vacilar es Adrian Newey, el genio aerodinámico responsable del Williams en el que el brasileño tuvo su fatal accidente. Apenas fueron unos meses los que ambos pasaron juntos, pero fue tiempo más que suficiente para que el británico pudiera darse cuenta de la magnitud de la personalidad del piloto.

Hablando en medios británicos sobre su nuevo libro ‘How to build a car‘, Newey afirma que Ayrton Senna era “un gran hombre. La gente habla de que alguien tiene un aura sobre ellos y es muy difícil cuantificar por qué se siente eso, si es por lo que han logrado o por la personalidad. Fuese lo que fuese, Ayrton tenía ese aura. Si estabas con él o hablando con él, su entusiasmo, curiosidad y energía te imbuían. El poco tiempo que pasé con él fue muy memorable. Todavía pienso que si eso no hubiese pasado aquel día, quizás sería presidente de Brasil ahora”, afirma Newey.

Tal y como ya ha reconocido en alguna ocasión, aún habiendo pasado más de dos décadas desde aquel 1 de mayo de 1994, Newey continúa sintiendo algo de responsabilidad por ello. “Todo el fin de semana en Imola fue horrible. 23 años después, todavía me hace sentir mal, fue un momento extremadamente difícil”.

Aquella fue la primera vez que Newey vio cómo un piloto perdía la vida en uno de sus coches, algo que no imaginaba tener que afrontar. “Nunca pensé en la siguiente pregunta: ‘Si alguien se hace año, o algo peor, fallece en un coche del que he sido responsable, ¿cómo me sentiría?’ Entonces, esto sucede al instante. Si estás en esa situación y no te cuestionas tu implicación, porque si pasa una vez puede pasar de nuevo, entonces eres un idiota. Tanto Patrick Head (máximo responsable de Williams entonces junto a Frank) como yo pasamos por esa lucha interna”.