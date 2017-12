Hamilton confirma que renovará con Mercedes: “Sin duda habrá otro contrato”

Uno de los grandes culebrones contractuales de la temporada 2018 de la Fórmula 1 parece que no va ni siquiera a comenzar. Lewis Hamilton finaliza su vínculo con Mercedes de aquí a poco más de un año, pero todo parece indicar que éste se va a renovar antes de lo que todos pensamos. Al menos, así lo ha afirmado el propio piloto británico en una divertida intervención que ha tenido lugar en un programa de la Rai 1 italiana.

Hamilton, tras reconocer que el color rojo es su favorito -haciendo referencia a su jet privado, y no a Ferrari-, ha afirmado más en serio que no se ve compitiendo para otro equipo que no sea Mercedes, ya que la marca de la estrella lleva apoyando su carrera desde que tenía 13 años. “2018 no será mi último año con Mercedes, quiero hacer más. Ahora tengo un año más de contrato, pero estamos hablando del futuro. Mercedes me acogió cuando tenía 13 años, es difícil imaginarme en otro lugar. Sin duda habrá un nuevo contrato”.

De esta manera, Hamilton podría finalizar su paso por la Fórmula 1 como el de su ídolo, Ayrton Senna, que jamás pisó Maranello. “Empecé a ver a Senna cuando tenía solo 5 años con mi papá… Ayrton era mi favorito: tenía sus libros, posters por todas las paredes, volvía del colegio y veía sus videos. Mi sueño de niño era ser Superman o Senna. Soñaba con entrar en la Fórmula 1 y poder ganar algunos campeonatos”.

Hamilton también tuvo tiempo de repasar su lado más personal, afirmando que es amigo de Valentino Rossi y comentando lo que supuso para él conocer a dos personajes de la importancia de la Reina Isabel II de Inglaterra y Nelson Mandela. “Cuando voy en moto por Mónaco me siento un poco como Valentino. Soy su amigo, es el que más me gusta. La Reina ss la abuela más agradable que existe, y respecto a Mandela fue como conocer a un rey, un ser humano maravilloso, siempre sonriendo”.