Fernando Alonso y su lado más competitivo: “Prefiero apagar la consola que perder”

Si eres uno de los muchos ‘jugones’ que pasa horas y horas desafiando a través de la red a gente de todo el mundo, seguro que en alguna ocasión has sufrido en tus propias carnes el caso que te vamos a contar. Vas ganando una partida a cualquier juego y, de repende, ésta se acaba porque tu rival se ha desconectado. Pues bien, debes saber que ese rival puede haber sido perfectamente Fernando Alonso, que ha reconocido haber hecho esto jugando contra personas anónimas. Su modus operandi contra sus amigos es ligeramente diferente, pero también denota la extrema competitividad de su carácter.

“No solo juego a juegos de coches, también de fútbol, NBA… Juego online con mis amigos. Elijo a mis amigos y a mis rivales basándome en su nivel. Si son muy buenos cambio de juego, empezamos de cero y entreno mucho para después llamarles y jugar. Pero algunas veces juego con gente anónima que juegan muy bien y me desconecto, prefiero desconectarme a perder”, ha comentado Alonso en el canal de Youtube de su equipo de eSports.

Hablando de los eSports, Alonso reconoce que no es un experto en el tema, pero sí que es una disciplina en auge en la que él ha querido estar involucrado. “No sé mucho… Puedes sentir que algo está llegando, que está creciendo masivamente. Vas a la televisión o a los periódicos y ves eventos de eSports. Algo está ocurriendo”.

No obstante, seguro que Alonso no desentonaría para nada en las competiciones de carreras de los eSports, pues está más que acostumbrado a lidiar con simuladores de conducción en la Fórmula 1, especialmente desde su primera época en McLaren, allá por 2007. “En mi caso hago mucho simulador. Cuando empecé no teníamos estas simulaciones y recuerdo que al llegar a McLaren en 2007 tenían un simulador increíble. Antes eran como una PlayStation gigante, ahora las cosas han cambiado mucho y es una herramienta muy poderosa”. No obstante, Alonso afirma dedicar su tiempo libre a muchas cosas, consola aparte. “Hago karting y mucho deporte: tenis, fútbol, bici… pero también juego mucho a la consola”.