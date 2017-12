Carlos Sainz hace balance de 2017: “He sido más agresivo y ha merecido la pena”

Carlos Sainz ha sido uno de los pilotos más destacados de 2017 en la Fórmula 1. Sus carreras en Toro Rosso, donde ha machacado siempre a su vecino de box, le ha hecho ganarse un asiento en Renault, donde espera brillar el año que viene. El rendimiento del madrileño ha tenido una clave principal según él, un aumento de agresividad respecto a las temporadas precedentes que le ha hecho ser más rápido, aunque también le ha costado algún abandono de más.

“Definitivamente, he sido más agresivo este año. Necesitaba ser más agresivo para conseguir puntos, especialmente cuando no estábamos en el Top 10 de clasificación con Toro Rosso esta temporada. Así que tenía que ser más agresivo los domingos. Eso puede que también me haya costado un par de retiradas más de las que quería, quizás algunas más que en temporadas pasadas, pero creo que ha merecido la pena. Si miras la clasificación general y mis puntos, con las oportunidades que he tenido, creo que ha sido un año muy positivo”.

Además, Sainz ha querido comparar su desempeño con el mostrado en las dos temporadas anteriores, donde el conservadurismo fue una de las claves de su pilotaje. “Siempre he dicho que tengo que hacer mi trabajo y lo haré dependiendo de mi situación. Si en 2015 estaba arriesgando un poco menos, era porque quería aprender. Tenía muchas retiradas y quería terminar carreras. En 2016 todavía era un poco conservador porque tenía una razón para ello, y si en 2017 he sido más agresivo es porque tenía una razón para hacerlo”.

Es el propio Sainz además el que reconoce además que este extra de agresividad le ha llevado a Renault. “Quería que 2017 fuera un año especial, aprovechar las situaciones y tener la oportunidad de estar ahora en Renault. Sabía que para unirme en el equipo al final de la temporada tenía que hacer cosas especiales para brillar algo más, arriesgando un poco más. Para entrar en el Top 10 saliendo el 11º o el 12º tenía que arriesgar”. 2018 espera.