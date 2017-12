Ross Brawn avisa a Ferrari: “No queremos que se vayan de la F1, pero todo tiene un límite”

La amenaza de Ferrari de dejar la Fórmula 1 a partir de 2021 es real. La nueva normativa de motores, así como la dirección que está tomando el Gran Circo con la llegada de Liberty Media no es del agrado de los de Maranello. Sin embargo, los dueños de la F1 se muestran abiertos a negociar con los equipos, tal y como ha reconocido un Ross Brawn que, sin embargo, afirma que todo en esta vida tiene un límite.

“No queremos perder a Ferrari. Ferrari se beneficia de la Fórmula 1 y la Fórmula 1 de Ferrari, pero toda asociación tiene sus límites. ¿Qué puede aceptar Ferrari y qué podemos nosotros? Queremos soluciones que mantengan a todos los participantes en la F1 y, sobre todo, a los icónicos. Son una parte importante y debemos respetarlos y escucharlos”, ha afirmado Brawn en declaraciones a Auto Bild.

Lo que no deja de reconocer Brawn es que le ha sorprendido la reacción de Ferrari ante todos los cambios que se avecinan, al igual que la de Mercedes, que también ha dejado entrever una posible marcha si los planes actuales siguen adelante. “Me sorprendieron esas reacciones. Estuve en algunas reuniones de la FIA con los equipos y pensé que la dirección era clara. Todos estuvieron de acuerdo por unanimidad en los objetivos que deben alcanzar los nuevos motores, hicimos las reglas y, de repente, los fabricantes se dividieron. Les gustaba el aperitivo, pero no el plato principal”.

A pesar de que la futura normativa de la Fórmula 1 parece definida, Brawn afirma que aún están abiertos a nuevas propuestas por parte de los fabricantes, si bien reconoce que no es de buen gusto que estos empiecen a marear la perdiz como se suele decir. “Ahora hay nuevas discusiones, si los fabricantes ofrecen mejores soluciones estamos abiertos, pero no hay opción de que permanezcamos con estos motores. Del 60 al 70% de los fans quieren motores más ruidosos y espectaculares y tenemos que respetarlo. No es posible que algunos fabricantes cuestionen de repente los objetivos una vez acordados. Nadie quiere gastar más dinero, pero tampoco renunciar a su posición competitiva”.