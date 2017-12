Red Bull presiona a Ricciardo: “No esperaremos siempre, tenemos muy buenas opciones disponibles”

El futuro de Daniel Ricciardo es uno de los culebrones contractuales que nos deparará 2018 en lo que a la Fórmula 1 se refiere. El australiano acaba contrato con Red Bull, y ya ha asegurado que su próximo contrato debe ser el que le catapulte a pelear por el título mundial. Sea con los energéticos o no.

Desde Red Bull, tal y como afirma su jefe de equipo Christian Horner, están interesados en la continuidad de Ricciardo, pero no a cualquier precio. Esperarán a que el australiano se decida, pero no eternamente. Y es que según Horner, existen algunas opciones interesantes de cara a sustituirle. “Creo que está en una etapa de su carrera en la que quiere evaluar todas sus opciones, algo que es comprensible. El problema es que no esperaremos para siempre y tenemos algunas opciones muy buenas disponibles para nosotros, pero nuestra prioridad es asegurarnos de encontrar una solución con Daniel”, ha asegurado Horner en Racer.

De momento, Horner está tranquilo, pues cree firmemente que lo único que está esperando Ricciardo es a ver el rendimiento del nuevo Red Bull. O más bien del motor Renault, el gran hándicap que han tenido los coches del equipo azul desde que comenzó la era turbo híbrida en la Fórmula 1. “Tengo la impresión de que querrá ver las prestaciones relativas al motor. Ha tenido cuatro años de frustración en este sentido, así que puedo entender que quiera ver cómo están saliendo las cosas. Sabe cuáles son nuestras fortalezas y espero que estemos en una posición razonable”, finaliza Horner.

Pero, ¿cuáles son las opciones interesantes a las que se refiere Horner? Teniendo en cuenta que Red Bull no suele hacer fichajes de renombre, las miradas se tornan todas hacia Carlos Sainz, sobre quién el equipo austriaco se guarda una opción de recompra que está vigente hasta finales de 2018. Curiosamente cuando acaba el contrato de Ricciardo.