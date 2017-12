Ross Brawn, pesimista: “Creo que Mercedes seguirá siendo una apisonadora en 2018”

La llegada de la nueva era turbo híbrida a la Fórmula 1 en 2014 ha traído consigo uno de los mayores dominios que se recuerdan en el Gran Circo desde su creación. Mercedes solamente ha encontrado algo de oposición en 2017 por parte de Ferrari, y todo gracias a un cambio de normativa aerodinámica que con el paso de las carreras parece que los alemanes han controlado. ¿Puede cambiar esto a corto plazo y mejorar el espectáculo? Según Ross Brawn, mano derecha de Chase Carey -o lo que es lo mismo, del dueño de la Fórmula 1-, no.

Según opina el ingeniero atómico británico, Mercedes no hará sino aumentar su dominio en 2018, toda vez que las deficiencias del coche de esta temporada quedarán subsanadas. “Tienen un grupo de gente muy bueno, pero me preocupa un poco que se vuelvan todavía más fuertes ahora. Han tenido un cambio en la dirección con la salida de Paddy Lowe y la entrada de James Allison en medio del cambio de reglamento, lo cual no es fácil. Como ellos decían, el coche de este año ha sido un poco ‘diva’ y creo que no será el caso el año que viene. Así que yo solo veo una continuación de la ‘apisonadora’. ¡Espero equivocarme!”, ha declarado Brawn a ESPN.

Aunque Mercedes volviese a mostrar su poderío en la parte final de la temporada, Brawn piensa que la temporada 2017 no ha sido mala en cuanto al espectáculo, si bien reconoce que algunos circuitos como el de Abu Dhabi no favorecen el que haya buenas carreras. “Tuvimos algunas carreras buenas, aunque Abu Dhabi no fuera la mejor. Creo que es por una combinación de los circuitos, los coches que tenemos, los pilotos y lo competitivo que es todo el mundo, así que creo que podemos tener una buena temporada el año que viene”.

De cara a aumentar el espectáculo, que es el gran cometido de Ross Brawn en su actual puesto, el británico reconoce que hay algunas ideas en marcha, si bien requieren un tiempo para ser puestas en práctica. “Tenemos ideas en términos de cambiar los coches, afinar los circuitos y desarrollar los neumáticos para mejorar la competición, pero va a tardar un poco. Creo que en los próximos años se verá que cada decisión se hará para movernos en esa dirección. En el pasado no era siempre el caso. Podemos comprometernos para tomar cada decisión técnica y deportiva de forma que nos movamos en la dirección de mejorar la competición y el espectáculo”.