Hamilton quiere el quinto: “Igualar a Fangio estaría genial, pero a Schumacher no lo veo”

La racha triunfal de Lewis Hamilton estos últimos años, solamente interrumpida en 2016 por Nico Rosberg y la fiabilidad de su Mercedes, lleva a preguntarse a todo el mundo si el británico será capaz de lograr más títulos que nadie en la historia. Desde luego, con la marca de la estrella en forma y el reglamento prácticamente invariable durante las próximas tres temporadas no es algo descabellado. Sin embargo, el propio Hamilton descarta la idea asegurando que no es su objetivo, si bien reconoce que le gustaría dar caza al mito argentino Juan Manuel Fangio, con cinco entorchados.

“No veo en este momento dar caza a Schumacher. Cuatro títulos más… Me ha llevado diez años lograr estos cuatro. No tengo ese deseo de igualarlo. Igualar a Fangio podría ser genial. Siento que estaré aquí al menos un par de años más, ése es mi objetivo, intentarlo y obtener eso al menos”, ha dicho un Hamilton que ya empieza a plantearse su futuro a corto plazo. No obstante, y a pesar de que ahora pueda pensar lo contrario, tampoco descarta permanecer en la Fórmula 1 por un largo periodo de tiempo. “Cuando era pequeño pensaba que tendría una familia a los 28 años. Cuando llegué a los 28 todo cambió, pero es difícil decir nunca. Tal vez dentro de un par de años diré: ‘Voy a seguir otros diez años’”.

Lo que sí tiene claro Lewis Hamilton es que no será el número de mundiales que consiga lo que le defina como piloto cuando, dentro de unos años, su carrera sea recordada. “Cuando sea mayor y mire atrás, no creo que el número de títulos que tenga vaya a definir lo que soy o quién soy como piloto. Cómo trabajo con el equipo, cómo conduzco el coche, cada vez que piloto el coche y saco el máximo de él, eso es lo que siento que en realidad me define”, finaliza el británico.