Toto Wolff ve a McLaren como rival en 2018: “Quizás peleen por el título con nosotros”

McLaren va a ser la gran atracción del mundial 2018. La llegada de Renault ha dado alas al optimismo de los de Woking, a la par de haber sembrado de preocupación al resto de los garajes. Uno de ellos es el de Mercedes, que en boca de Toto Wolff han asegurado que piensan en el equipo de Alonso como un posible rival por el mundial. “Ganar se vuelve más difícil cada año. Supongo que veremos una pelea por el título entre Mercedes, Ferrari, Red Bull y tal vez McLaren se una a nosotros. Esa es una perspectiva emocionante para los espectadores, pero, por supuesto, queremos dar los pasos correctos durante el invierno. Minimiza tus errores y luego ve a competir, y si ganas ¡sabes que has hecho un buen trabajo!”, ha dicho el dirigente austriaco.

Otro de los puntos que ha tocado Wolff en una reciente entrevista a la web oficial del mundial es su relación con Lewis Hamilton, que pareció romperse a finales de 2016 cuando el británico perdió el mundial ante Nico Rosberg. “Un piloto tiene derecho a estar molesto cuando pierde. ¡No puedes esperar que esté alegre cuando su compañero acaba de llevarse el título! La relación entre los dos no era genial. La frustración se había acumulado en el lado de Lewis, pero no en el lado del equipo. Donde todo cambió fue en esa reunión en invierno. No fue una discusión fácil, pero desde entonces nos hemos fortalecido. Éramos conscientes del potencial que tiene esta alianza y queríamos que funcionase. No se trata de perdonar, sino de aceptar que alguien tenga una opinión diferente. Entonces, a veces, todo lo que se necesita es estar de acuerdo en que no se está de acuerdo y luego avanzar”.

Los frutos de esa famosa reunión se han recogido en un 2017 donde Lewis Hamilton ha protagonizado la mejor temporada desde que llegase a la Fórmula 1. Sin un solo abandono, el británico ha sacado el máximo del a veces inestable W08 para hacerse con su cuarto título mundial sin ponerse nervioso en ningún momento por la presión de Vettel y Ferrari. Veremos si el año que viene el bueno de Lewis se supera, porque si hacemos caso a lo que opina Wolff, quizás tenga un nuevo rival por el título. Español, para más señas.