Ricciardo se fija en Hamilton y avisa a Red Bull: “Lewis se fue de McLaren y su carrera ha despegado”

A día de hoy, la temporada 2018 supone el fin de los contratos de varios de los pilotos que ocupan asiento en los principales equipos de Fórmula 1. Hamilton y Bottas en Mercedes -si bien la renovación de la estrella inglesa se da por hecha-, Raikkonen en Ferrari y Ricciardo en Red Bull. Esto lo sabe el australiano, que se debate actualmente entre renovar por su equipo de toda la vida o dar el salto a un nuevo proyecto. Haga lo que haga, el objetivo es claro. Quiere un coche con el que pelear por el campeonato del mundo.

Cambiar de equipo siempre es un riesgo, pero el propio Ricciardo sabe que puede ser la solución que busca. De hecho, el risueño piloto toma como ejemplo el caso de Lewis Hamilton, que con la edad que precisamente tiene él ahora salió del cobijo de McLaren para acabar en un Mercedes que ha catapultado su carrera. “Miras lo que hizo Lewis cuando fue a Mercedes, tenía la misma edad que tengo yo ahora. Ya lo había hecho bien antes, pero su carrera realmente ha despegado desde entonces. Hay mucho que considerar”.

Lo que no quiere Ricciardo es tomar ninguna decisión de forma precipitada. Sabe que su rendimiento le avala, y que haga lo que haga los mejores equipos están detrás de él. Tiene la sartén por el mango, vaya. “No hay prisas, no me he fijado ninguna fecha límite. Es una gran decisión para mí y necesito tiempo. Mi idea es estar en este deporte mucho tiempo y si firmara, digamos, un contrato de tres años, es buena parte de lo que me queda de carrera. La más importante para mí, así que llevará el tiempo que necesite. Y no va a ser una distracción”.

Ricciardo, en cada frase que pronuncia, deja ver un piloto decidido que sabe lo que quiere. Un proyecto ganador, ni más ni menos. “Tengo 29 años, y este contrato me llevará a la treintena. No soy el joven que tiene mucho por demostrar y simplemente necesita algo para seguir en la parrilla. Y tampoco estoy al final de mi carrera para firmar año a año”. Interesante culebrón el que se presenta.