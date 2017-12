Kubica se defiende: “Conduzco al 90% como antes, tengo más limitaciones en mi vida diaria”

Se supone que lo harán antes de que finalice el año, pero ese momento todavía no ha llegado. Hablamos de la designación de la pareja de pilotos de Williams, uno de los pocos equipos que queda por confirmar este extremo. Con uno de los asientos reservado para el adinerado Lance Stroll, el otro tiene varios candidatos. Uno de ellos es Robert Kubica, cuyo desempeño en los test ha sorprendido a propios y extraños. Aún parece complicado de creer que sea capaz de pilotar prácticamente como antes a pesar de tener el brazo derecho en las condiciones que lo tiene.

La posibilidad de su vuelta ha destado muchas críticas, asegurando éstas que nadie es capaz de asegurar que Kubica va a ser capaz de reaccionar tan rápido como un piloto totalmente sano ante cualquier peligro en pista, pudiendo causar un accidente. Ante esto, Robert se defiende asegurando que sus limitaciones al volante no son tantas como se quiere hacer ver, y desde luego éstas son mucho menores que las que tiene en su día a día. “Honestamente, tengo muchas más limitaciones en mi vida diaria. No es lo mismo conducir un monoplaza de Fórmula 1 como lo he hecho en el pasado. Sin embargo, mis limitaciones son mucho menores de lo que parecen. El 90% de mi conducción es exactamente igual que en los viejos tiempos”.

Además de asegurar que no tiene problemas a la hora de pilotar, Kubica también piensa que a día de hoy se encuentra incluso en mejor forma física que en su primera etapa en la Fórmula 1, que se interrumpió a principios de 2011 cuando sufrió aquel horrendo accidente al volante de un coche de rallys. “Estoy en mejor forma física que en el pasado. Ahora tengo que trabajar mucho más duro, y es que la edad no ayuda. La gran diferencia es el cerebro. Es increíble el gran potencial que tiene y la rapidez con que puede adaptarse a diferentes condiciones. Desafortunadamente, mi carrera ha sido interrumpida varias veces por lesiones. Aprendí cómo vivir con ellas, y cómo manejar un monoplaza de Fórmula 1 con ellas. Y para ser sincero, estoy bastante sorprendido por los resultados”.