Jean Todt habla sobre el estado de Schumacher: “Michael sigue luchando”

En unos días hará cuatro años que una de las estrellas más brillantes de la historia de la Fórmula 1 se apagó casi de forma definitiva. Después de una vida jugándose el pellejo en los circuitos, una aparentemente apacilbe jornada de esquí junto a sus hijos acabó con Michael Schumacher postrado en una cama, quién sabe si para siempre. Las heridas sufridas en la cabeza han provocado esto, aunque casi nadie sabe a ciencia cierta cuál es el estado real del heptacampeón. Entre los que sí han podido visitarle está Jean Todt, actual presidente de la FIA y amigo personal de ‘El Kaiser’, además de su jefe en la época de Ferrari.

Durante su discurso en la inauguración del Salón de la Fama de la FIA en París, Todt ha asegurado no perder la esperanza de ver de nuevo a Schumacher en pie, pues “él sigue luchando. Quería que Mick viniera esta noche, pero está haciendo unos test en España y Corinna -su mujer- está en Estados Unidos. La lucha sigue, Michael es alguien muy especial, alguien especial para el automovilismo. Es especial para mí, es un amigo”.

En representación de Michael Schumacher estuvo Sabine Kehm, portavoz del alemán desde hace muchos años, que pronunció un emotivo discurso en el que incluso habló del ex piloto en pasado, quizás dando a entender que toda esperanza de recuperación por su parte no es más que una ilusión de todos los que le rodean. “Todos sabemos que Michael debería estar aquí. Estoy segura de que le encantaría estar aquí. Siempre tuvo un gran respeto por todos lo que están en esta sala. Se sentiría honrado. También sé que Michael era un gran amigo de Jean. Estoy segura de que se sentiría orgulloso de él por hacer esto posible. No creo que fuera solo la disciplina lo que le hizo tan especial, creo que lo que le hizo tan exitoso fue el amor y la compasión con todos los demás de esta sala, el amor y la pasión por este deporte”.